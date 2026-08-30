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El padre adoptivo de Kader

Emre Özcan es Erkan, el marido de Tülay y tutor de Kader que convierte la vida de la niña en un negocio

Erkan es uno de los culpables, junto con su mujer Tülay, de haber ocultado el secreto de Berrak durante 7 años a cambio de dinero.

Emre Özcan es Erkan, el marido de Tülay y tutor de Kader que convierte la vida de la niña en un negocio

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Ismael Jiménez
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Erkan y Tülay son una que vive en un pequeño pueblo trabajador sin muchos lujos. La familia de Zeynep son sus vecinos que les vigilan cada paso que van dando, ya que desde siempre se han comportado de una forma extraña con Kader.

El supuesto “tío” de Kader es una persona que haría cualquier cosa por conseguir dinero. Esa ambición por conseguir aumentar su riqueza es lo que hace aceptar a Kader como si fuera su hija.

Hace 7 años, cuando Berrak tuvo a Kader, corrió desesperadamente por ocultarla para siempre de la vida de Serhat y que no se enterara que había tenido una hija con un hombre que no era él. En un intento desesperado por ocultar la verdad, se cruzó con Tülay y Erkan. Era el escenario perfecto para esconder a la pequeña, un lugar completamente alejado del nivel de vida de Serhat.

Su ambición no se limitó a recibir dinero mensualmente a cambio de ocultar a la pequeña en su casa, sino que quiso más aún. Durante todo este tiempo han estado utilizando a Kader para vender pulseras por el barrio y llevar así más dinero a casa.

La frialdad y la capacidad para ponerse en la piel de una persona tan superficial recae sobre Emre Özcan. El actor turco que ha estado presente en muchas otras series turcas de éxito ha sido el encargado de interpretar a este personaje.

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