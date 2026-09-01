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¿Por qué el nombre de Kader es la clave de El secreto? El destino que une a una florista y a un millonario

No tenían nada que ver, pero el sufrimiento de una niña de seis años va a meter a una humilde florista en la boca del lobo. El nombre Kader es el mejor resumen de la serie. ¡Te lo contamos!

¿Por qué el nombre de Kader es la clave de El secreto_ El destino que une a una florista y a un millonario

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Detrás de cada gran historia siempre hay un detonante, y en El secreto ese detonante tiene nombre de niña: Kader. En turco, su nombre significa literalmente "destino", y no hay palabra que defina mejor su papel en la serie. Ella es la responsable de cruzar las vidas de Serhat y Zeynep, dos personas que, de no ser por ella, jamás se habrían conocido.

La vida de la pequeña Kader no ha sido fácil. Con solo seis años, sufre malos tratos por parte de sus padres adoptivos en el barrio donde Zeynep vive. Sin embargo, su "destino" cambia por completo cuando la joven se cruza en su camino y decide arriesgarlo todo para rescatarla de ese infierno.

Kader es la hija secreta de Berrak, nacida de una infidelidad del pasado. Su sola presencia pone en jaque el imperio y el orgullo de Serhat, quien, atrapado por el miedo al qué dirán, obliga a Zeynep a quedarse en la casa como niñera y fingir que la pequeña es su hermana para evitar que termine en un orfanato.

Interpretada de forma magistral por la jovencísima actriz Yade Arayici, Kader no es solo una niña abandonada; es el verdadero "destino" que obligará a Serhat y a Zeynep a mirarse a los ojos, a convivir bajo el mismo techo y a descubrir que, a veces, las situaciones más difíciles nos unen a las personas que menos esperamos.

Este domingo, gran estreno de El secreto en Antena 3. Y ya disponible el primer capítulo en atresplayer.

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