Beren Gençalp es Hayal Tecer, la cara artística de la familia

A diferencia de su hermana Ilkim, Hayal no está interesada en los negocios familiares ni en las luchas de poder que la rodean. Su forma de ver la vida es muy distinta y eso la lleva a sentirse muchas veces fuera de lugar dentro de su propia casa.

Su carácter la convierte también en una de las personas más vulnerables de la familia. Aunque quienes la rodean intentan protegerla, también toman decisiones por ella constantemente, algo que terminará afectando a su forma de enfrentarse al mundo.

A medida que salen a la luz los secretos de los Tecer, Hayal se ve obligada a crecer más rápido de lo que le gustaría. Situaciones que nunca imaginó pondrán a prueba su fortaleza y la obligarán a tomar decisiones importantes.

Su manera de afrontar los conflictos y su necesidad de sentirse querida la convierten en uno de los personajes más cercanos de la serie. La encargada de dar vida a Hayal es Beren Gençalp, una joven actriz que se ha convertido en una de las caras más prometedoras de la nueva generación de intérpretes turcos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas