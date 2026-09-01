Sueños de libertad, imparable, vuelve a ser la serie más vista de la televisión en agosto

¡Sueños de libertad sigue arrasando!

La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón y Ana Carlota Fernández ha vuelto a coronarse como la serie más vista de la televisión, un mes más.

Este mes de agosto, Sueños de libertad ha reunido a más de 1,1 millón de espectadores de media y ha alcanzado un 13,6% de share. Además, continúa por delante de sus competidores, a una distancia sobre su adversario privado de +7,4 puntos, situándose a +2,5% de la cadena pública.

De esta forma, la ficción se sitúa a la cabeza con otro mes excelente, y no podía ser de otra forma: su historia mantiene en vilo a más de un millón de personas que no se pierde ningún capítulos de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3.

En tierra lejana logra su 2º mejor mes histórico

¡Las series turcas tampoco se quedan atrás!

En tierra lejana sigue a Sueños de libertad en el top de ficción del mes y lo hace siendo líder con su 2º mejor mes de la historia con 11,9% de share y 822.000 seguidores de media.

El martes 25 alcanzó su máximo histórico con un 14% de cuota que le permitió ser lider de la noche. Además, ¡es la ficción más vista del mes en el Prime Time!

Por su parte, Una nueva vida (10,1% y 781.000) destaca también en agosto, subiendo a su mejor mes desde febrero y liderando la noche del domingo entre privadas, además de ser junto a ‘En tierra lejana’ las series internacionales más vistas.

Antena 3 crece y se alza como la TV líder

Antena 3 finaliza agosto coronándose como la televisión líder absoluta de audiencia, hegemonía que mantiene durante las últimas cinco temporadas. La cadena vuelve a liderar una vez concluyeron las competiciones deportivas que marcaron los dos meses anteriores.

Atresmedia reina entre los grupos, ambos con un destacado crecimiento respecto a julio, +0,5 y +1,8 puntos, respectivamente.

Así, Antena 3 (11,9%) se sitúa como la cadena líder, de nuevo marcando una distancia de más de 4 puntos frente a su directo competidor (+4,1 puntos), al que supera por más de 4 puntos por tercer mes consecutivo, y ganando también a la cadena pública, mientras que el Grupo cierra en un 24,4% de cuota y obtiene la distancia más alta de la historia en un mes de agosto con su adversario, +2,7 puntos, pese a tener un canal menos que éste.

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