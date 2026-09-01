¡Sus mayores enemigos!
Los Korhan, ante los villanos más perturbadores: Tarik y Saffet vuelven a sus vidas
Los Korhan creían que Tarik y Saffet formaban parte de un pasado que ya habían conseguido dejar atrás, pero los dos han vuelto a sus vidas para convertirse de nuevo en una amenaza. Y esta vez, su regreso ha llegado acompañado de un golpe terrible para la familia: el secuestro de Duru y Hatice.
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Para Suna, Saffet representa una de las etapas más traumáticas de su vida. Su matrimonio con él duró poco, pero estuvo marcado por sus comportamientos perturbadores, la imposición, el miedo y el sufrimiento.
Aunque en un primer momento Suna pudo escapar de su boda gracias a que Abidin apareció con Ferit y ambos protagonizaron una fuga de película para intentar ponerla a salvo, Kazım obligó a su hija a casarse con Saffet y la llevó de vuelta a la casa de los Ihsanli.
Por eso, su regreso ha vuelto a poner a Suna frente a uno de los fantasmas que más ha querido olvidar. Tarik también ha regresado después de haber protagonizado uno de los momentos más dramáticos de la historia de Seyran y Ferit. Su obsesión por impedir que estuvieran juntos lo llevó a disparar a Ferit y dejarlo al borde de la muerte. Aquel ataque demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para separar a la pareja.
Ahora Tarik ha vuelto con una nueva vida. Está casado, tiene un hijo y asegura que no ha tenido nada que ver con la desaparición de las niñas cuando Ferit, Abidin y la policía se presentan en su casa. Pero sus palabras son una mentira.
Tarik y Saffet han sido los responsables del secuestro de Duru y Hatice y han conseguido volver a colocar a los Korhan en una situación límite. Dos viejos enemigos que parecían haber desaparecido para siempre han regresado dispuestos a golpear de nuevo a la familia donde más le duele.
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