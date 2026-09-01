Los Korhan, ante los villanos más perturbadores: Tarik y Saffet vuelven a sus vidas

Para Suna, Saffet representa una de las etapas más traumáticas de su vida. Su matrimonio con él duró poco, pero estuvo marcado por sus comportamientos perturbadores, la imposición, el miedo y el sufrimiento.

Aunque en un primer momento Suna pudo escapar de su boda gracias a que Abidin apareció con Ferit y ambos protagonizaron una fuga de película para intentar ponerla a salvo, Kazım obligó a su hija a casarse con Saffet y la llevó de vuelta a la casa de los Ihsanli.

Por eso, su regreso ha vuelto a poner a Suna frente a uno de los fantasmas que más ha querido olvidar. Tarik también ha regresado después de haber protagonizado uno de los momentos más dramáticos de la historia de Seyran y Ferit. Su obsesión por impedir que estuvieran juntos lo llevó a disparar a Ferit y dejarlo al borde de la muerte. Aquel ataque demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para separar a la pareja.

Ahora Tarik ha vuelto con una nueva vida. Está casado, tiene un hijo y asegura que no ha tenido nada que ver con la desaparición de las niñas cuando Ferit, Abidin y la policía se presentan en su casa. Pero sus palabras son una mentira.

Tarik y Saffet han sido los responsables del secuestro de Duru y Hatice y han conseguido volver a colocar a los Korhan en una situación límite. Dos viejos enemigos que parecían haber desaparecido para siempre han regresado dispuestos a golpear de nuevo a la familia donde más le duele.

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