Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Sus mayores enemigos!

Los Korhan, ante los villanos más perturbadores: Tarik y Saffet vuelven a sus vidas

Los Korhan creían que Tarik y Saffet formaban parte de un pasado que ya habían conseguido dejar atrás, pero los dos han vuelto a sus vidas para convertirse de nuevo en una amenaza. Y esta vez, su regreso ha llegado acompañado de un golpe terrible para la familia: el secuestro de Duru y Hatice.

Los Korhan, ante los villanos más perturbadores: Tarik y Saffet vuelven a sus vidas

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Para Suna, Saffet representa una de las etapas más traumáticas de su vida. Su matrimonio con él duró poco, pero estuvo marcado por sus comportamientos perturbadores, la imposición, el miedo y el sufrimiento.

Aunque en un primer momento Suna pudo escapar de su boda gracias a que Abidin apareció con Ferit y ambos protagonizaron una fuga de película para intentar ponerla a salvo, Kazım obligó a su hija a casarse con Saffet y la llevó de vuelta a la casa de los Ihsanli.

Por eso, su regreso ha vuelto a poner a Suna frente a uno de los fantasmas que más ha querido olvidar. Tarik también ha regresado después de haber protagonizado uno de los momentos más dramáticos de la historia de Seyran y Ferit. Su obsesión por impedir que estuvieran juntos lo llevó a disparar a Ferit y dejarlo al borde de la muerte. Aquel ataque demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para separar a la pareja.

Seyran y Ferit

Ahora Tarik ha vuelto con una nueva vida. Está casado, tiene un hijo y asegura que no ha tenido nada que ver con la desaparición de las niñas cuando Ferit, Abidin y la policía se presentan en su casa. Pero sus palabras son una mentira.

Tarik y Saffet han sido los responsables del secuestro de Duru y Hatice y han conseguido volver a colocar a los Korhan en una situación límite. Dos viejos enemigos que parecían haber desaparecido para siempre han regresado dispuestos a golpear de nuevo a la familia donde más le duele.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

Capítulo 638 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Pablo se rodea de su familia antes de su complicada operación

Capítulo 638 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Pablo se rodea de su familia antes de su complicada operación

Los Korhan, ante los villanos más perturbadores: Tarik y Saffet vuelven a sus vidas

Los Korhan, ante los villanos más perturbadores: Tarik y Saffet vuelven a sus vidas

“No me merezco esta condena”: Begoña, al límite, explota contra Gabriel

“No me merezco esta condena”: Begoña, al límite, explota contra Gabriel

Fina comienza a dudar de lo que siente por Marta: “¿Y si sigo enamorada de Bianca?”
Capítulo 638

Fina comienza a dudar de lo que siente por Marta: “¿Y si sigo enamorada de Bianca?”

Valentina y Andrés, cada vez más enamorados, sueñan con la idea de formar una familia juntos
Capítulo 638

Valentina y Andrés, cada vez más enamorados, sueñan con la idea de formar una familia juntos

Mabel toma una difícil decisión y rompe con Salva: “Hay un muro entre los dos”
Capítulo 638

Mabel toma una difícil decisión y rompe con Salva: “Hay un muro entre los dos”

La joven cree que los mejor es que ambos sigan sus caminos por separado.

Sueños de libertad, imparable, vuelve a ser la serie más vista de la televisión en agosto
Audiencias

Sueños de libertad, imparable, vuelve a ser la serie más vista de la televisión en agosto

Sueños de libertad continúa imbatible de lunes a viernes, mientras que En tierra lejana y Una nueva vida arrasan en las noches de los domingos, lunes y martes.

La divertida reacción de Duru al enterarse de que Ferit y Seyran quieren otro bebé

La divertida reacción de Duru al enterarse de que Ferit y Seyran quieren otro bebé

¿Por qué el nombre de Kader es la clave de El secreto_ El destino que une a una florista y a un millonario

¿Por qué el nombre de Kader es la clave de El secreto? El destino que une a una florista y a un millonario

El reparto de Las hijas de la criada adelanta las claves de la serie: “Os va a dejar sin aliento”

El reparto de Las hijas de la criada adelanta las claves de la serie: “Os va a dejar sin aliento”

Publicidad