La matriarca de los Tecer
Gülenay Kalkan es Sevim Tecer, la matriarca de los Tecer y quien vela por el honor de la familia
Sevim Tecer es un personaje muy calculador que no admite errores ni conflictos en la familia que puedan afectar a su reputación. Desde sus hijos hasta sus nietas, la matriarca trata de controlar el comportamiento de todos para guardar el honor de la familia.
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Sevim es una mujer muy orgullosa del estatus y la reputación de su familia. Desde el principio se dedica a tratar de mantener las apariencias, el estatus y el control absoluto. Para ella, los sentimientos son una debilidad que ni sus hijos ni sus nietas se pueden permitir, por lo que ejerce su poder sobre ellos moldeando sus vidas y decisiones según su conveniencia.
Su relación con Serhat está marcada por una mezcla de exigencia extrema y manipulación emocional. Sevim no acepta fallos ni desobediencias, algo que es incompatible con el carácter de Serhat.
Sabe perfectamente cómo deben comportarse sus nietas, Ilkim y Hayat, y se encarga de cumplan con todas las pautas establecidas tras el coma de Berrak. Su presencia en la casa es sinónimo de tensión y respeto infundido a través del miedo.
Autoritaria, elegante y con una mentalidad peligrosa, Sevim se posiciona como una de las figuras antagonistas más potentes de la historia. Su resistencia al cambio y su obsesión por el poder serán el motor de los principales giros dramáticos de la trama.
Para interpretar a esta imponente y temible matriarca, la producción cuenta con Gülenay Kalkan, una actriz consagrada de la televisión turca. Con una mirada intimidante y una actitud desafiante, promete convertirse en uno de los personajes claves de la serie.
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