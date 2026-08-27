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La matriarca de los Tecer

Gülenay Kalkan es Sevim Tecer, la matriarca de los Tecer y quien vela por el honor de la familia

Sevim Tecer es un personaje muy calculador que no admite errores ni conflictos en la familia que puedan afectar a su reputación. Desde sus hijos hasta sus nietas, la matriarca trata de controlar el comportamiento de todos para guardar el honor de la familia.

Gülenay Kalkan es Sevim Tecer, la matriarca de los Tecer y quien vela por el honor de la familia

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Ismael Jiménez
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Sevim es una mujer muy orgullosa del estatus y la reputación de su familia. Desde el principio se dedica a tratar de mantener las apariencias, el estatus y el control absoluto. Para ella, los sentimientos son una debilidad que ni sus hijos ni sus nietas se pueden permitir, por lo que ejerce su poder sobre ellos moldeando sus vidas y decisiones según su conveniencia.

Su relación con Serhat está marcada por una mezcla de exigencia extrema y manipulación emocional. Sevim no acepta fallos ni desobediencias, algo que es incompatible con el carácter de Serhat.

Sabe perfectamente cómo deben comportarse sus nietas, Ilkim y Hayat, y se encarga de cumplan con todas las pautas establecidas tras el coma de Berrak. Su presencia en la casa es sinónimo de tensión y respeto infundido a través del miedo.

Autoritaria, elegante y con una mentalidad peligrosa, Sevim se posiciona como una de las figuras antagonistas más potentes de la historia. Su resistencia al cambio y su obsesión por el poder serán el motor de los principales giros dramáticos de la trama.

Para interpretar a esta imponente y temible matriarca, la producción cuenta con Gülenay Kalkan, una actriz consagrada de la televisión turca. Con una mirada intimidante y una actitud desafiante, promete convertirse en uno de los personajes claves de la serie.

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