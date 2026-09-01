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Capítulo 101

La divertida reacción de Duru al enterarse de que Ferit y Seyran quieren otro bebé

Lejos de entusiasmarle la idea de convertirse en hermana mayor, la pequeña ha plantado cara a Ferit y Seyran dejándoles muy clarito que no piensa compartir el trono de la casa con nadie.

La divertida reacción de Duru al enterarse de que Ferit y Seyran quieren otro bebé

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Duru se ha despertado temprano y ha ido a la habitación de sus padres porque los echaba de menos. Lo que Ferit y Seyran no esperaban es que la pequeña tuviera tan claro el futuro de la familia: nada de más hermanos, ella quiere seguir siendo la mimada de la casa.

Poco a poco, ha salido el tema de ampliar la familia. Ferit le ha soltado la broma a Seyran sobre ir a por el tercer bebé, pero Duru ha dejado su postura clarísima: “Tercer hijo no, yo quiero ser la más pequeña”.

Ferit ha intentado llevarla a su terreno y le ha preguntado si no le haría ilusión ser la hermana mayor, proponiéndole hasta nombre para la futura bebé: “Le llamaríamos Deniz. Duru y Deniz, ¿qué opinas?”. Pero Duru no ha querido ni oír hablar del tema y ha respondido tajante: “No quiero”.

La pequeña no está dispuesta a compartir los mimos de sus padres con nadie. Un momento en familia que ha dejado claro que, de momento, la niña no piensa ceder su trono a ningún hermano.

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