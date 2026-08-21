Serdar Orcin es Cihan Tecer, el hermano mayor de los Tecer con más ansia de control

Cihan es una persona calculadora, egocéntrica y profundamente manipuladora. A diferencia de la impulsividad de su hermano Can o el hermetismo de Serhat, él utiliza su inteligencia y su posición de privilegio para mover los hilos de la familia Tecer desde la sombra. Su obsesión por el control y su prepotencia muestran en todo momento una alarmante falta de empatía.

Con cualquier persona de su entorno demuestra que su verdadero poder no lo ejerce con gritos ni con golpes, sino con control psicológico. Cihan es un hombre manipulador que no soporta que nadie escape a su voluntad, convirtiendo sus relaciones personales, especialmente con Azra, en un juego de poder sin fin.

En su relación oculta un comportamiento tóxico, controlador y maltratador detrás de una fachada de protección. Cihan obliga a Azra a compartir sus ideas y ella aprovecha todos sus secretos para desmontar su imagen públicamente.

Dentro de los Tecer es una persona que sabe cuándo fingir madurez para ganarse la confianza de los suyos, en especial de sus hermanos. Pero, con el paso del tiempo no dudará en traicionar o aplastar a quien sea si interfieren en sus planes.

Para dar vida a este desafiante y oscuro personaje Serdar Orçin consigue convertirse en alguien con rasgos de maltratador y manipulador. Él es capaz de pasar en un segundo de la sonrisa más amable a la mirada más amenazante, un reto interpretativo que sin duda nos mantendrá a todos en vilo en toda la serie.

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