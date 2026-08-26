Aleyna Solaker es Azra Tecer, la persona que mejor conoce a Cihan y la única que guarda todos sus secretos

Azra es una persona fuerte y sumamente protectora con aquellos a los que ama. Su relación con Cihan pende constantemente de un hilo. Aunque ambos guardan secretos, Azra tiene uno que no puede salir a la luz por su bien. Su relación con el hermano de Serhat se basa en la traición a las espaldas.

En silencio e intentando que nadie sospeche nada, Azra sufre la toxicidad del hermano mayor de Serhat, que le controla cada movimiento y se asegura de que no diga nada maltratándola física y psicológicamente. Con su madre ingresada en una residencia de ancianos cubierta por su marido, ella siempre luchará por intentar que Cihan no saque a su madre de ahí.

Aunque tiene la madurez suficiente para llevar una relación, permite ciertos abusos de poder por parte de Cihan.

Para dar vida a esta mujer fuerte y carismática, la actriz Aleyna Solaker es la persona ideal para interpretar la madurez y la emotividad que exige el personaje.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas