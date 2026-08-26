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La pareja de Cihan

Aleyna Solaker es Azra Tecer, la persona que mejor conoce a Cihan y la única que guarda todos sus secretos

Azra es una mujer que llega a la serie para ser la compañera de vida de Cihan, aunque si hay algo que caracterice su relación, es sin duda la constante guerra psicológica.

Aleyna Solaker es Azra Tecer, la pareja de Cihan atrapada en una relación tóxica

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Ismael Jiménez
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Azra es una persona fuerte y sumamente protectora con aquellos a los que ama. Su relación con Cihan pende constantemente de un hilo. Aunque ambos guardan secretos, Azra tiene uno que no puede salir a la luz por su bien. Su relación con el hermano de Serhat se basa en la traición a las espaldas.

En silencio e intentando que nadie sospeche nada, Azra sufre la toxicidad del hermano mayor de Serhat, que le controla cada movimiento y se asegura de que no diga nada maltratándola física y psicológicamente. Con su madre ingresada en una residencia de ancianos cubierta por su marido, ella siempre luchará por intentar que Cihan no saque a su madre de ahí.

Aunque tiene la madurez suficiente para llevar una relación, permite ciertos abusos de poder por parte de Cihan.

Para dar vida a esta mujer fuerte y carismática, la actriz Aleyna Solaker es la persona ideal para interpretar la madurez y la emotividad que exige el personaje.

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