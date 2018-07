El chef más crítico de la televisión, Gordon Ramsay, recibe de su propia medicina

Conocimos al chef Gordon Ramsay en NOVA con sus ya míticos programas de 'Pesadilla en la Cocina', más tarde Alberto Chicote tomaría el relevo en la versión española del programa. El programa, como muchos ya sabréis, consistía en ayudar a restaurantes con problemas. El Ramsay llegaba al restaurante probaba los platos, los criticaba y comenzaba a analizar qué es lo que fallaba en el local. Generalmente con una nueva carta y un nuevo look y los consejos del chef el restaurante volvía a reabrir para intentar mejorar. Muchos conseguían superar estos problemas, otros no. Una de las tónicas de este formato televisivo era la crítica del chef Gordon Ramsay a todos los platos que le servían en su llegada al restaurante y por lo que quizá era una de las cosas más temidas por los chefs que confiaban en sus platos.

Los fans del chef han hecho viral un clip emitido en 'Channel 4' un canal de televisión de Reino Unido, del programa 'The F Word' otro formato televisivo del chef relacionado con el mundo de la comida y abarca campos como la actualidad y entrevistas. El chef también realiza algunos 'retos' y precisamente uno de estos no salió como esperaba.

Gordon Ramsay trató de hacer una receta de cocina tailandesa el 'pad thai' para los monjes budistas del templo budista de Buddhapadipa en Wimbledon. Todo parece ir con normalidad hasta que el chef Chang del restaurante tailandés 'Blue Elephant' (ahora cerrado según el Daily Mail) trata de ayudar a Ramsay y cuando Gordon termina la receta decide probarla.

El chef Chang observa con atención los pasos de Ramsay al hacer la receta. Cuando finalmente está terminada le pide cortésmente a Gordon Ramsay si puede probar el plato. Ramsay accede y tras probarlo la cara de del chef Chang cambia completamente "Esto no es pad thai" sentencia contundente el chef Chang. “El pad thai tiene que ser dulce, agrio y salado” continúa comentando el chef Chang. Ramsay lo vuelve a probar y añade: "creo que esto no está mal, no es perfecto, pero..." a lo que Chang le responde: "eso será para ti, no para mi".

Las expresiones del chef y su severa crítica Ramsay causaron furor en las redes sociales inglesas volviendo el clip en viral.