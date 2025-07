El compartimento secreto de tu maleta: ideal para separar la ropa sucia de la limpia

El verano es, para muchos, la temporada más esperada del año. Las temperaturas suben, los días se alargan y las oportunidades para disfrutar de unas merecidas vacaciones se multiplican. Ya sea una escapada de fin de semana a la playa, un viaje largo al extranjero o una aventura en carretera, todos compartimos algo en común, la necesidad de hacer una maleta. Y aunque puede parecer una tarea sencilla, la realidad es que empacar correctamente puede marcar una gran diferencia en nuestra experiencia de viaje.

Uno de los errores más comunes, y que seguramente tú también has cometido alguna vez, es no saber qué hacer con la ropa sucia durante el viaje. Cuando estamos fuera de casa, solemos guardar la ropa usada en bolsas de plástico improvisadas, en un rincón del equipaje, con la esperanza de mantenerla separada de la ropa limpia. Sin embargo, esta solución no siempre es la más práctica ni la más higiénica. Afortunadamente, existe un truco sencillo y muy efectivo que puede ayudarnos a mantener todo en orden dentro de nuestra maleta.

Maleta, zapatillas y sombrero | Freepik

El secreto está en tu propia maleta (aunque quizás no lo sabías)

En un reciente video compartido por la cuenta de Instagram @gemelosviajeros, revela que la mayoría de las maletas modernas cuentan con un compartimento para guardar la ropa sucia. Muchos fabricantes han incorporado una sección interna, separada del resto del equipaje, mediante una funda de tela o red, que suele tener su propia cremallera. Esta barrera extra es perfecta para mantener el resto de tu ropa impecable, sin riesgo de que los olores o la humedad de las prendas usadas contaminen todo lo demás.

La clave está en aprovechar ese espacio inteligentemente. En lugar de usar solo la bolsa de plástico para la ropa sucia, lo ideal es dejarlo en el compartimento. De esta forma, se crea una doble barrera que evita que los olores o la humedad de la ropa usada se mezclen con la ropa limpia. Además, si alguna prenda está mojada o ligeramente manchada, la bolsa actúa como primera capa de contención, mientras que el compartimento con cremallera añade una protección extra.

Doble función: también sirve para proteger tus objetos de valor

Pero este compartimento oculto no solo sirve para guardar ropa usada. Su ubicación discreta y su cierre con cremallera lo convierten también en un lugar ideal para guardar ciertos objetos de valor, como joyas, dinero en efectivo, documentación importante o incluso tu cartera. Al estar menos a la vista y más difícil de alcanzar, añade una capa extra de seguridad frente a posibles descuidos o situaciones imprevistas.

Eso sí, como recomendación general, lo mejor es llevar siempre los objetos más valiosos contigo, ya sea en un bolso de mano, una riñonera o en una mochila que no se despegue de ti. Pero si en algún momento necesitas dejarlos en la maleta, esta sección especial puede ofrecerte mayor tranquilidad que simplemente esconderlos entre la ropa.