La decoración que ha elegido Chábeli Iglesias para uno de sus dormitorios: "El reflejo de la piscina..."

"Súper bonito", "una decoración maravillosa", "muy bonito todo", "espectacular", "tienes un gusto exquisito en cuanto a decoración"... Así de fascinados ha dejado Chábeli Iglesias a sus más de 200.000 seguidores de Instagram tras su última publicación en la que muestra la decoración de una habitación de una de sus casas.

Con una versión instrumental de la canción Here Comes the Sun, la hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler muestra un dormitorio con unos grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural y dan acceso al espectacular e inmenso jardín con estanque y una piscina rodeada de un área con hamacas.

Zona de descanso

Podemos decir que el cuarto está dividido en dos zonas. Una de ellas, la primera que se ve en el vídeo, es la parte para poder relajarse y estar tranquilamente leyendo, escuchando música, charlando... en donde hay colocados dos sillones.

Uno individual de tamaño XL, tapizado con una funda blanca, con grandes cojines del mismo color y otro con un tono más oscuro y unos flecos decorativos. Frente a él, un reposapiés a conjunto, y al lado, una mesita auxiliar redonda con patas cruzadas de color neutro con una madera oscura redonda encima.

Por otro lado, al girar la cámara, podemos ver el otro sillón al pie de la cama con dos cojines con textura tejida. Quien se siente en él, tendrá la suerte de poder contemplar el gran jardín que se ve a través de los ventanales de puertas corredizas de vidrio con unas cortinas enrollables translúcidas que filtran la luz, pero sin tapar la vista del exterior. Bajo el sillón, hay una alfombra con flecos y relieves de formas geométricas que se extiende hasta el escritorio.

Escritorio decorativo y muy colorido

Antes de llegar a la zona de la cama nos vamos a parar un momento para fijarnos en un elemento que llama bastante la atención porque rompe con la paleta de colores del resto de la habitación (pero que encaja igualmente con el espacio). Se trata de un escritorio de madera, de estilo artesanal y pintado en tonos rojos, amarillos y dorados. Destacan los dos pequeños cajones, los relieves de las patas, los detalles tallados y las formas geométricas.

Chábeli ha colocado una silla de madera oscura, rústica y con respaldo curvo que va a juego con las cajitas de madera que hay sobre el escritorio. Para completar el conjunto, bajo la mesa hay una canasta de mimbre, ideal para guardar cosas y se vea el espacio más ordenado.

Zona de dormitorio

Ahora sí, llegamos al área de dormitorio. Preside esta parte una cama de matrimonio con ropa blanca impoluta y varios cojines muy parecidos a los que hay en los otros sillones. El cabecero es de madera oscura con un diseño entrelazado que contrasta con el color beige del papel pintado de la pared.

A cada lado de la cama, no pueden faltar las mesitas de noche con un diseño a conjunto con el cabecero. En cada una de ellas hay una lámpara con pantalla blanca y una base del mismo color con círculos grabados.

La habitación, con unas grandes baldosas en el suelo y una pared de color beige, refleja un estilo elegante y acogedor, acorde con otras que ha mostrado Chábeli en varias ocasiones.