Anabel Pantoja, "un poco dolorida" tras su caída, llega a Sevilla: "Voy con la peque y un poco cojita"

Ha pasado una semana desde que Anabel Pantoja, en la CasaIn, sufriera una accidentada caída por la que se le salió el codo. "Fue un momento horrible y angustioso, de dolor y desesperación…", escribió entonces. Parece que poco a poco va mejorando, aunque está siendo un proceso complicado.

A través de sus redes sociales, la sobrina de Isabel Pantoja ha ido actualizando su situación. La última actualización es que le quitaron el yeso y le pusieron "una especie de brazo robot", que es más cómodo y más fresquito para el verano.

Ahora, ha reaparecido ante las cámaras en su llegada a Sevilla y, a pesar de no querer dar detalles a los micrófonos de Europa Press sobre su estado de salud, ha confesado que se encuentra "un poco dolorida".

Tras esto, ha pedido que no la preguntasen más: "Si no te importa, te agradezco que me preguntes cómo estoy, pero como voy con la peque y un poco cojita… es que estoy un poco incómoda".

Anabel Pantoja en Sevilla | Europa Press

Asimismo, esquivando todas las preguntas relacionadas con su vida familiar, ha explicado que no va "a responder a nada" al ser preguntada por su tía Isabel. Deseando "buen verano y muy buenos días" al reportero, ha seguido andando, saliendo del aeropuerto.

La influencer también ha compartido un carrusel de fotos en Instagram recopilando algunos de los momentos de la CasaIn y una foto de la radiografía de su codo: "Este año volví después de 2 años. No todo ha sido la caída y el codo, me he reencontrado con gente maravillosa que llevaba mucho tiempo sin abrazar". Y es que, a pesar de lo malo, Anabel Pantoja siempre ha sabido ver lo bueno de cada situación (y esta no iba a ser diferente).