El nuevo look de Julia Janeiro: "La rubia que vive en mí ya tomó el control una vez más"

Julia Janeiro lo ha vuelto a hacer. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que desde hace tiempo ha optado por mantener un perfil bajo en cuanto a las noticias y la prensa, ha sorprendido una vez más a sus seguidores con un cambio radical de imagen.

Alejada del foco mediático que en su día rodeó a su familia, Julia ha construido su propia comunidad a través de Instagram, donde ya acumula más de 200.000 seguidores en su cuenta @julsjaneiro. Un rincón en el que comparte su día a día, sus looks y, como no podía ser de otra forma, sus cambios de estilo más atrevidos. Su última publicación no ha pasado desapercibida, ya que ha dejado atrás su característico tono castaño para lanzarse de lleno al rubio.

Del look rosa al rubio

Esta no es la primera vez que Julia decide dar un giro completo a su melena. Ya a principios de este 2025 sorprendía a todos con un look totalmente inesperado, se despidió de su castaño natural y apostó por un rosa claro, casi pastel, que generó miles de reacciones en redes.

Después del rosa, Julia volvió temporalmente a sus raíces y recuperó el castaño. Pero no ha tardado mucho en animarse con un nuevo cambio de look.

Detalles del nuevo cambio de look de Julia Janeiro

Detrás de este espectacular cambio de imagen se encuentra María Roberts, estilista de confianza de numerosas celebrities. Conocida por liderar los salones de belleza Madart y Studio25, esta última con cinco locales en Madrid y uno en Ibiza. Por sus manos han pasado rostros como María Pedraza, Marina Rivers, Fabiana Sevillano y Lydia Pérez Álvarez, entre otras.

No han tardado en llegar las reacciones de sus seguidores. En cuestión de minutos, su publicación se llenó de comentarios positivos y halagos hacia su nueva imagen. "Preciosa", "te favorece muchísimo" o "siempre tan guapa" son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post, acompañados de emojis de corazones, llamas y caritas con ojos brillantes.

Julia comenta: "La rubia que vive en mí ya tomó el control una vez más"

Julia quiso comentar con humor este nuevo cambio de look, en el pie de foto de la publicación que compartió tras salir de la peluquería, escribió: "¡Amigas! Me atacó de nuevo el renovarse o morir y, adivinen quién volvió a salir rubia de la peluquería". Seguido de "Yo no pedí tener esta personalidad, pero la rubia que vive en mí ya tomó el control una vez más", confirmando que este look le ha gustado.

Y lo cierto es que no es la primera vez que lo hace. Ya a finales de 2024, Julia había apostado por el rubio, un cambio que entonces realizó en el salón Carche Beauty Palace.

Aquel cambio de look dejó claro que el rubio podría convertirse en un color recurrente dentro de su estilo. Ahora, ha vuelto a apostar por este tono, y todo indica que, al menos durante este verano. ¿Será una decisión definitiva o volverá al moreno? Con Julia nunca se sabe, pero lo que sí es seguro es que cada uno de sus cambios refleja confianza, frescura y una fuerte personalidad.