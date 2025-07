Diferencias entre zamburiña, volandeira, vieira del pacífico y vieira gallega

Con el buen tiempo, vuelven las comidas al aire libre, las terrazas llenas y las ganas de marisco bien preparado. En esta época, no hay mejor plan que disfrutar de unos moluscos a la plancha con una copa bien fría. Pero no todo lo que se sirve como zamburiña lo es de verdad. En muchas cartas se mezclan zamburiñas, volandeiras y vieiras, aunque no tengan el mismo sabor, ni el mismo valor, ni mucho menos el mismo precio.

La confusión es tan habitual como comprensible y, en algunos casos, incluso parece que se aprovecha. El perfil de Instagram @gastro.bio, en uno de sus vídeos, explica de forma clara y visual cómo diferenciar estos moluscos tan parecidos a primera vista... y tan distintos cuando sabes qué buscar.

Zamburiña

La zamburiña auténtica es un producto muy valorado en la gastronomía, pero también es un marisco escaso y, por ello, caro. Si alguna vez ves en una carta una ración de zamburiñas por 15 o 20 euros, es muy probable que no te estén sirviendo el molusco original, sino un sustituto más económico. Las zamburiñas verdaderas no se pescan en grandes cantidades, y su precio por kilo puede alcanzar cifras muy elevadas debido a su baja disponibilidad en los mercados.

Visualmente, la zamburiña se distingue por su tamaño reducido y su concha de color oscuro, generalmente púrpura o marrón oscuro. Uno de los rasgos anatómicos más curiosos es su oreja, un saliente que tienen estos moluscos en la parte superior de la concha. En el caso de la zamburiña, esta oreja solo está presente en uno de los lados, mientras que en el otro es prácticamente inexistente. Además, a diferencia de otros bivalvos, la zamburiña no presenta la gónada de color anaranjado, una característica que ayuda a diferenciarla fácilmente del resto.

Zamburiñas | Unsplash

Volandeira

Las volandeiras son el molusco que más comúnmente se utiliza como sustituto de la zamburiña en restaurantes y pescaderías, aunque no sean exactamente iguales. Son más abundantes y fáciles de capturar, lo que las convierte en una opción más asequible para el consumidor. De hecho, muchos platos que se anuncian como zamburiñas están realmente elaborados con volandeiras.

La volandeira es más grande que la zamburiña y presenta unas orejas asimétricas, aunque más desarrolladas que las de esta última. Su concha puede ser más clara, y su carne incluye una gónada anaranjada visible, a diferencia de la zamburiña. Esto le otorga un sabor algo diferente y una textura algo menos refinada, aunque sigue siendo muy apreciada en la cocina.

Volandeira | Unsplash

Vieira del Pacífico

La vieira del Pacífico es una variedad que proviene mayoritariamente de las costas de América, especialmente de países como Perú, México o Estados Unidos. Su popularidad ha crecido en los últimos años gracias a su disponibilidad y su precio más competitivo frente a las variedades locales.

Esta vieira también tiene las orejas asimétricas, como la volandeira, pero se distingue por su músculo aductor de mayor tamaño (la parte blanca y carnosa que normalmente se consume) y por una gónada anaranjada muy desarrollada. Aunque no tiene la denominación de origen ni el carácter tradicional de la vieira gallega, la del Pacífico se ha consolidado como una alternativa habitual en supermercados y restaurantes.

Vieira del Pacífico | Unsplash

Vieira gallega

La vieira gallega es sin duda la más conocida y emblemática de todas, no solo por su sabor, sino por su fuerte arraigo cultural y gastronómico. Es la concha que identifica al Camino de Santiago y está profundamente ligada a la identidad gallega.

Se trata de la más grande de todas las variedades, con una concha que puede superar los 12 centímetros. A diferencia de las demás, tiene unas orejas perfectamente simétricas y, lo más característico, su valva superior es completamente plana, lo que la distingue a simple vista del resto, que presentan una forma más curvada.