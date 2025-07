Ana Peleteiro habla de su dolor entre lágrimas y responde a las críticas tras perder a su bebé: "Sanar no significa olvidar"

Ana Peleteiro impactó a todos tras anunciar que había perdido el bebé que esperaba. La atleta conmocionó a sus seguidores después de hacerles partícipes de esta nueva etapa.

Un segundo embarazo que, aunque no esperaba y por el que llegó a estar triste, había afrontado con ilusión y felicidad renovada.

Sin embargo, a Benjamín Compaoré y ella les dieron la noticia que jamás se espera escuchar. "Chicos, lo siento mucho, pero a pesar de llevar un crecimiento normal, no tenemos latido", escribió Peleteiro sobre las palabras que le dijeron cuando le tocaba revisión.

Apenas unos días después del trágico momento, Ana ha reaparecido en redes para compartir una profunda reflexión ante las críticas que ha recibido. "Qué feliz está para haber perdido a su bebé hace 4 días", señaló sobre un comentario que le ha llegado y unas imágenes entre lágrimas.

"No estoy feliz, estoy sanando, aceptando y enseñando a mi hija que por muy fuerte que golpee la vida siempre vuelve a salir el sol y que ahora tendrá un hermanito en el cielo que la cuidará", ha escrito en el post con imágenes junto a su hija.

Además, publicó un mensaje sobre el dolor que siente y en este proceso de recuperación: "Sanar no significa olvidar. Significa recordar sin que duela. Muchas veces, cuando atravesamos una pérdida, sentimos que para seguir adelante debemos soltar por completo. Que sanar es borrar, cerrar, dejar atrás. Pero la verdad es que el amor que sentimos por lo que se fue no desaparece; simplemente cambia de forma. Sanar no es negar lo vivido, ni silenciar el dolor. Es permitirnos sentirlo con honestidad y, con el tiempo, dejar que se suavice. Que se vuelva parte de nosotras, sin apretarnos el pecho cada vez que lo recordamos".

El mensaje de Ana Peleteiro en redes tras perder a su bebé | Instagram @anapeleteirob

"Sanar es cuando un recuerdo que antes dolía como una herida abierta, un día simplemente te hace sonreír con ternura. Cuando puedes hablar de lo perdido sin quebrarte. Cuando el silencio ya no pesa tanto. Cuando recuerdas, y en lugar de llorar, agradeces. No hay traición en seguir adelante. No hay olvido en volver a sonreír. Honras lo que fue, no aferrándote al sufrimiento, sino permitiéndote vivir con todo lo que esa experiencia dejó en ti: su huella, su enseñanza, su amor", ha continuado.

"Porque sanar no es olvidar, simplemente es hacer las paces con la memoria y seguir adelante", ha terminado su mensaje.