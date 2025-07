Irene Villa, con una radiografía, enseña el resultado de su cuello tras una operación de vértebras: "Mirad qué bonito"

El pasado 22 de julio, Irene Villa sorprendía desde la cama del hospital comunicando que había vuelto a ser intervenida. Esta vez, tuvo que entrar en quirófano por una artrodesis cervical anterior, la fusión de dos o más vértebras del cuello. Y ahora ha enseñado el resultado.

Con un nuevo post, la deportista ha compartido una fotografía en la que se aprecia el resultado final de esta operación: "Mirad qué bonito ha quedado mi cuello". Además, ha explicado cada una de sus prótesis de titanio: la de abajo se la pusieron hace 17 años, "tras una grave caída en Campeonatos de Francia de Esquí 2008", y la más pequeña es la nueva.

"Vivan los avances, la innovación, el titanio, los MÉDICOS y todos los profesionales sanitarios!!! Nos dais CALIDAD DE VIDA con vuestras manos milagrosas", ha añadido, dando también gracias a sus seguidores por todos los comentarios de cariño que ha recibido. "Lloro de emoción", ha confesado.

Y, tirando de humor como siempre, Irene Villa ha pedido que no se cumpla su broma de ponerse entera de titanio: "Me conformo con estas 3 benditas piezas!!! Y que duren".

Además, ha compartido una segunda radiografía de 2006, cuando otro doctor de Suecia le implantó un tornillo para poder ponerse la prótesis en la pierna: "Me pongo la pierna con una llave Allen y es en mi pequeño fémur donde cargo el peso, no el isquion y la ingle como antes, ahorrándome muchos dolores y, sobre todo, ¡ya no pierdo la pierna a la primera de cambio!".

En su cuenta de Instagram, Irene Villa está contando todo el proceso de esta nueva intervención, que ha salido genial. La deportista ya se recupera y solo está pensando en volver a esquiar de nuevo y hacer vida normal.