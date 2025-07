Brocha solar: el truco para no quemarte el cuero cabelludo con el sol

Quemarse la raya del cuero cabelludo es un problema más común de lo que parece. Muchas personas, sobre todo durante los meses más cálidos del año, experimentan esa molesta sensación de ardor en la cabeza, que luego da paso a la descamación, picor o enrojecimiento. Y no es para menos, la línea del cabello es una de las zonas más expuestas al sol en nuestro cuerpo y, a menudo, una de las más olvidadas a la hora de aplicar protección solar.

Cuando caminamos por la calle, hacemos ejercicio al aire libre o simplemente realizamos tareas cotidianas bajo el sol, la parte superior de la cabeza queda totalmente expuesta. A diferencia de otras zonas del cuerpo, en las que somos más conscientes de aplicar crema solar, el cuero cabelludo suele quedar fuera del radar. ¿La razón? La mayoría de las personas piensa que el cabello basta como barrera natural contra los rayos UV. Sin embargo, la realidad es muy distinta, especialmente para quienes llevan la raya del cabello marcada, tienen poco pelo o el cabello fino.

La lógica indicaría que la solución más simple es aplicar crema solar directamente en esa zona. Pero los protectores solares están formulados para la piel, no para el cuero cabelludo ni el cabello. El resultado de aplicar crema en esta área suele ser un pelo con aspecto grasiento, apelmazado y difícil de manejar.

Otra opción obvia sería cubrirse con un sombrero o una gorra, lo cual es muy eficaz. Sin embargo, no siempre apetece llevar algo en la cabeza, ya sea por estética, comodidad o simplemente porque no encaja con nuestro outfit del día. Entonces, ¿qué hacer para proteger esta zona tan sensible sin estropear el peinado ni cargar con accesorios extra?

La respuesta son las brochas de maquillaje con protección solar. Este formato innovador, que está revolucionando las redes sociales, ofrece una manera práctica y limpia de aplicar protección solar sin afectar el cabello. Y la Hawaiian Tropic Brocha de Maquillaje con Protección Solar SPF 30 es una que se ha vuelto popular por su facilidad de uso.

Se trata de un polvo solar con SPF 30 incorporado en una brocha retráctil, ideal para aplicar directamente sobre la piel o sobre la raya del cabello. Su fórmula es ligera y está pensada para absorber el exceso de grasa, por lo que también es ideal para pieles grasas o para quienes buscan un acabado mate. Solo tienes que deslizar suavemente la brocha por la línea del cabello y listo: protección inmediata sin rastro de pesadez ni suciedad.

Una de las grandes ventajas de esta brocha es su versatilidad, ya que se puede aplicar debajo del maquillaje, encima del maquillaje o incluso sin maquillaje. Esto permite retocar la protección solar a lo largo del día sin estropear el look, algo especialmente importante si pasas muchas horas fuera de casa.

