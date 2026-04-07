Víctima de los falsos doctores generados por Inteligencia Artificial: "Vi uno que vendía pastillas para adelgazar y caí"

Los médicos y farmacéuticos se enfrentan a una peligrosa tendencia en redes. Cada vez son más las estafas que suplantan su identidad de médicos con Inteligencia Artificial para vender ciertos fármacos.

En redes, estos falsos médicos dan consejos de salud y recomiendan fármacos para curar enfermedades, dolores o cualquier tipo de síntoma. Una información que llega a poner en riesgo la salud de muchas personas.

Clotilde tiene 78 años y es una de las víctimas de esta trampa. Según nos cuenta, tras años buscando una solución para adelgazar, encontró a un chico por redes que vendía unas pastillas prácticamente milagrosas. "Me venía muy bien y tenía buen precio, pero al ver que todo tenía que ser muy rápido y lo querían ya, vi que no era normal", señala Clotilde.

Estos falsos médicos no solo provocan que las víctimas gasten dinero en medicamentos que probablemente no necesiten, sino que además ponen en riesgo su salud. ¡Ten cuidado!