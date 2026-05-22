La dependencia de Rosa López con sus parejas según su entorno: "Se ciega con sus novios"

Rosa López e Iñaki García han puesto fin a su relación. La pareja ha confirmado la noticia, asegurando que la ruptura se debe al desgaste de la convivencia y no a la intervención de terceras personas.

Aunque la cantante siempre se había mostrado muy enamorada públicamente, algunas personas de su entorno no terminaban de ver con buenos ojos la relación. Así lo ha contado Isabel González en Y ahora Sonsoles, donde explicó que Iñaki tenía una gran influencia tanto en la vida personal como profesional de la artista, algo que no agradaba a parte del círculo cercano de Rosa.

Es precisamente esa influencia la que no sorprende a su entorno. "Rosa se ciega, desde el minuto cero Rosa pone en sus manos su carrera musical", afirma un amigo de la cantante, "a todos les ha dado libertad absoluta, una cosa que luego siempre en 'petit comité' nos decía que no iba a volver a hacer, pero luego otro novio y misma historia".

Una ruptura que podría no haber sorprendido a parte del entorno. ¿Ha sido esa influencia en el ámbito profesional de Rosa López el motivo de su ruptura?

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