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Vecino de los padres de la niña que ha fallecido olvidada en el coche en Brión (La Coruña): "Nos quedamos todos congelados"

El padre recibió una llamada mientras pasaba por delante de su centro de trabajo, olvidándose de que no había dejado a la menor en la guardería. Un olvido fatal que le ha costado la vida a la menor.

Vecino Brión

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Una menor de dos años ha fallecido en Brión (La Coruña) tras ser olvidada por su padre en el coche. Según las primeras investigaciones, habría fallecido por deshidratación y por las altas temperaturas.

El padre llevó primero a su hijo mayor al colegio y, cuando fue a dejar a la niña en la guardería, recibió una llamada. Al pasar por delante de su centro de trabajo, se olvidó de que la niña estaba allí y la dejó dentro del coche.

Fue la madre la que, al ir a buscar a la pequeña a la guardería, se dio cuenta de que ese día no la habían dejado allí. Pese a que la atendieron de urgencia tratando de reanimarla, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida.

"Nos quedamos todos congelados", afirma Iago, vecino de los padres, "nunca esperamos que pudiera pasar esto". Según nos cuenta, el padre de la niña es un hombre muy trabajador que era el presidente de la comunidad de vecinos.

Iago no se había enterado de la noticia hasta la mañana siguiente, aunque confiesa que ha escuchado un llanto durante toda la noche. "Cuando vi la noticia ya descubrí que eran ellos", señala.

En el aniversario de la trágica muerte del bebé de Linares, que también falleció a causa de un olvido en el coche, un caso similar conmociona Brión.

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