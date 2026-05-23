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Bronca por guardar el sitio para aparcar: "Se lo estaba guardando a su hijo y no había manera de que se apartara"

Isa ha vivido una de las situaciones que más molestan a los conductores: encontrar sitio para aparcar y no poder hacerlo porque otra persona lo está guardando.

Bronca coche

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Hay calles en las que aparcar se convierte en una misión imposible. Y hay situaciones aún más desesperantes: que cuando por fin encuentras sitio, otra persona te impida aparcar porque lo está guardando.

Es lo que le ocurrió a Isa, que llegó a discutir con un hombre que le estaba guardando el sitio a su hijo. "No había manera de que se apartara", afirma Isa.

Pese a los intentos de Isa de aparcar en aquel hueco, finalmente tuvo que irse a dejar el coche en otra calle. Una discusión de lo más frecuente en las carreteras. ¡Dale al play para escuchar lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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