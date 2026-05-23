Se sube por primera vez a un escenario y rompe al llorar en La Voz Kids: “He cumplido mi sueño”
Con solo 9 años, Lola se emocionó al cantar ‘Blanco y negro’ de Malú a pesar de que ningún coach pulsó durante su actuación.
Lola se ha subido al escenario de La Voz Kids dispuesta a cumplir uno de sus mayores sueños.
Con solo 9 años, la pequeña interpretó ‘Blanco y Negro’ de Malú en las Audiciones a ciegas, una actuación muy valiente que, aunque no consiguió convencer a los coaches, dejó uno de los momentos más emotivos de la noche.
Nada más terminar su actuación, Lola no pudo contener las lágrimas al ver de cerca a Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne. Muy emocionada, la talent confesó lo importante que había sido para ella vivir este momento: “Siempre he querido venir aquí, y he cumplido mi sueño”.
“La impresión de veros me ha dado emoción”, dijo entre lágrimas, conmoviendo a los coaches. Ana Mena y Edurne enseguida se levantaron a abrazarla para animarla: “Es una canción muy difícil”.
