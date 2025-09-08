Antena 3 LogoAntena3
Sonia vive separada de su marido por el precio de la vivienda: "Mis hijos echan de menos a su padre, es muy duro"

Los elevados precios de las viviendas en nuestro país provocan situaciones como las de Sonia, que vive con sus padres y separada de su marido y padre de sus hijos.

Sara Sanz Navarro
El mínimo para poder comprarse una vivienda en nuestro país es de 50.000 euros. Por eso, los jóvenes cada vez lo tienen más difícil para independizarse y apenas pueden acceder a una casa sin los 175.000 euros que cuestan de media.

Los precios tan elevados nos dejan con situaciones de personas que se ven obligadas a vivir con sus padres a una elevada edad. Es el caso de Sonia, una mujer que vive separada de su marido porque no puede comprarse una casa.

"Es muy duro", advierte entre lágrimas, "mis hijos echan de menos a su padre y a mí se me parte el alma".

Sonia confiesa que duerme en un sofá en casa de sus padres y que apenas tiene para que sus hijos puedan vivir con su padre: "Lo llevo regular". ¿Logrará salir adelante y volver a reunir a su familia?

Sonia

