Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Pese a haber llegado con menos tiempo a El Rosco, Rosa ha sido quien ha marcado el ritmo de su nuevo duelo contra Manu. La concursante ha empezado con 16 segundos menos, acusando el tropiezo en el ¿Dónde Están? y a pesar del pleno que ha conseguido en La Pista al acertar ‘Despechá’, de Rosalía.

La mejor jugada de Rosa se ha producido hacia la mitad de su Rosco, con nueve letras consecutivas. Sin embargo, Manu ha sabido mantener los marcadores muy igualados, especialmente gracias a un gran final de la primera ronda. El parcial en ese momento era de 20-19 a favor de la coruñesa.

Rosa ha conseguido ampliar esa ventaja al llegar a los 22 aciertos, momento en el que ha decidido plantarse. Por lo tanto, Manu necesitaba tres letras en verde más para retener el color naranja de ganador. ¡No te pierdas este Rosco tan emocionante en el vídeo!