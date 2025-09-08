Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 8 de septiembre

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

En un duelo muy competido, la concursante gallega ha dejado toda la presión a Manu, obligado a remontar para mantener el color naranja.

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Pese a haber llegado con menos tiempo a El Rosco, Rosa ha sido quien ha marcado el ritmo de su nuevo duelo contra Manu. La concursante ha empezado con 16 segundos menos, acusando el tropiezo en el ¿Dónde Están? y a pesar del pleno que ha conseguido en La Pista al acertar ‘Despechá’, de Rosalía.

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

La mejor jugada de Rosa se ha producido hacia la mitad de su Rosco, con nueve letras consecutivas. Sin embargo, Manu ha sabido mantener los marcadores muy igualados, especialmente gracias a un gran final de la primera ronda. El parcial en ese momento era de 20-19 a favor de la coruñesa.

Rosa ha conseguido ampliar esa ventaja al llegar a los 22 aciertos, momento en el que ha decidido plantarse. Por lo tanto, Manu necesitaba tres letras en verde más para retener el color naranja de ganador. ¡No te pierdas este Rosco tan emocionante en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: “¿Qué tal un doble o nada?”
Mejores momentos | 8 de septiembre

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: “¿Qué tal un doble o nada?”

Lourdes Ornelas
Exclusiva

Lourdes Ornelas, viuda de Camilo Sesto, sobre la difícil situación de su hija: "Es una enfermedad y voy a apoyarla"

Sonia
Se rompe

Sonia vive separada de su marido por el precio de la vivienda: "Mis hijos echan de menos a su padre, es muy duro"

Los elevados precios de las viviendas en nuestro país provocan situaciones como las de Sonia, que vive con sus padres y separada de su marido y padre de sus hijos.

Ángel
Debate

Los profesores, ¿en guerra con los padres de sus alumnos?: "Me han llegado a pedir tutorías porque su hijo tenía un 7 y no un 9"

Muchos creen que la educación en nuestro país está en crisis y hemos preguntado a un profesor cuál cree que es el problema ahora mismo. Ángel lo tiene claro y señala directamente a los padres de los niños, que, según él, consienten a sus hijos demasiado.

Juanra Bonet, ante su propio reto de Juego de pelotas: "¿Me voy al agua?"

Juanra Bonet, ante su propio reto de Juego de pelotas: "¿Me voy al agua?"

Pilar Vidal

Pilar Vidal, emocionada al presentar a su padre como su 'vigilante familiar' para perder peso: "Sin su ayuda, no lo haría"

María del Monte

María del Monte, contundente tras la petición de 28 años de prisión para Antonio Tejado: "Para mí es un tema traumático"

Publicidad