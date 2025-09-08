Lourdes Ornelas, viuda de Camilo Sesto, sobre la difícil situación de su hija: "Es una enfermedad y voy a apoyarla"

Continúa la polémica alrededor de la muerte de Camilo Sesto. Seis años después, sus restos aún no descansan en el mausoleo construido en su honor y su hija Sheila Devil no deja de ser protagonistas de polémicas. Hoy hemos podido hablar con Lourdes Ornelas, la viuda de Camilo Sesto.

Además del problema del mausoleo, Lourdes debe lidiar con la frágil salud de su hija y sus adicciones. Su madre está muy preocupada por su estado físico y mental ante las últimas noticias.

"Estoy acompañándolo cuando me necesita", nos cuenta, "pero yo estoy bien". Lourdes confiesa que, para seguir adelante, ha elegido no dramatizar su situación: "Hay gente que está peor, dramatizar no ayuda".

Pese a que Sheila no pasa por su mejor momento de salud, Lourdes Ornelas deja claro que estará ahí para cuando ella quiera su ayuda: "Es una enfermedad y voy a apoyarla dentro de la situación, que es tremenda".

Los problemas alrededor de la familia de Camilo Sesto continúan. ¿Logrará Lourdes Ornelas recuperar la paz?