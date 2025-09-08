Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Lourdes Ornelas, viuda de Camilo Sesto, sobre la difícil situación de su hija: "Es una enfermedad y voy a apoyarla"

Seis años después, los restos de Camilo Sesto aún no descansan en su mausoleo. En Y ahora Sonsoles hablamos con su viuda para que nos cuente en qué punto está la construcción y cómo afronta la situación con su hija Sheila Devil.

Lourdes Ornelas

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Continúa la polémica alrededor de la muerte de Camilo Sesto. Seis años después, sus restos aún no descansan en el mausoleo construido en su honor y su hija Sheila Devil no deja de ser protagonistas de polémicas. Hoy hemos podido hablar con Lourdes Ornelas, la viuda de Camilo Sesto.

Además del problema del mausoleo, Lourdes debe lidiar con la frágil salud de su hija y sus adicciones. Su madre está muy preocupada por su estado físico y mental ante las últimas noticias.

Sheila Devil

"Estoy acompañándolo cuando me necesita", nos cuenta, "pero yo estoy bien". Lourdes confiesa que, para seguir adelante, ha elegido no dramatizar su situación: "Hay gente que está peor, dramatizar no ayuda".

Pese a que Sheila no pasa por su mejor momento de salud, Lourdes Ornelas deja claro que estará ahí para cuando ella quiera su ayuda: "Es una enfermedad y voy a apoyarla dentro de la situación, que es tremenda".

Los problemas alrededor de la familia de Camilo Sesto continúan. ¿Logrará Lourdes Ornelas recuperar la paz?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: “¿Qué tal un doble o nada?”

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: “¿Qué tal un doble o nada?”

Lourdes Ornelas

Lourdes Ornelas, viuda de Camilo Sesto, sobre la difícil situación de su hija: "Es una enfermedad y voy a apoyarla"

Sonia

Sonia vive separada de su marido por el precio de la vivienda: "Mis hijos echan de menos a su padre, es muy duro"

Ángel
Debate

Los profesores, ¿en guerra con los padres de sus alumnos?: "Me han llegado a pedir tutorías porque su hijo tenía un 7 y no un 9"

Juanra Bonet, ante su propio reto de Juego de pelotas: "¿Me voy al agua?"
¡Risas aseguradas!

Juanra Bonet, ante su propio reto de Juego de pelotas: "¿Me voy al agua?"

Pilar Vidal
Emotivo

Pilar Vidal, emocionada al presentar a su padre como su 'vigilante familiar' para perder peso: "Sin su ayuda, no lo haría"

En Estados Unidos triunfa una figura conocida como sponsor, también conocido como supervisor familiar contra la obesidad. Esta suele ser una persona de confianza que te ayuda a perder peso y a mantener un buen estilo de vida. El de Pilar es su padre y hoy nos cuenta cómo está llevando el proceso.

María del Monte
Exclusiva

María del Monte, contundente tras la petición de 28 años de prisión para Antonio Tejado: "Para mí es un tema traumático"

La defensa de la tonadillera pide 28 años de cárcel para Antonio Tejado, su sobrino y presunto cabecilla del asalto que sufrió en casa hace dos años. Hoy, María del Monte rompe su silencio al respecto.

Mika, coach de La Voz

Mika se estrena como coach de La Voz en busca de voces muy personales: "Quiero la imperfección"

Agresión

Detenido un guardia civil por agredir a una joven esposada en la calle

Presos

El calvario de los presos españoles en Venezuela: "No hemos recibido ni una llamada del Gobierno"

Publicidad