Albert Rivera se estrena como colaborador de Espejo Público: "Pedro Sánchez utiliza la política internacional para hacer política interna"
Albert Rivera debuta en Espejo Público con su nueva sección semanal, ‘El observatorio con Rivera’. El exlíder de Ciudadanos arranca con críticas directas a Pedro Sánchez por su postura sobre Gaza, advierte de la pérdida de credibilidad de España en Europa y carga contra Maduro y el papel de Zapatero en el ‘Delcygate’.
Espejo Público estrena sección: ‘el observatorio con Rivera’. Una sección semanal en la que Albert Rivera abordara todos los temas de actualidad política nacional e internacional y todos los asuntos que sean noticia. En su primera intervención, el expresidente de Ciudadanos ha arrancado fuerte. Rivera ha valorado la declaración de Pedro Sánchez sobre Gaza y las nueve medidas anunciadas contra Israel: “Sánchez utiliza la política internacional para hacer política interna. Me gustaría, como español, que la posición frente a Gaza e Israel pasara por una posición de Estado y no de Gobierno. Todo lo que ha anunciado hoy Sánchez tiene más que ver con la política nacional que con la internacional”.
“España pierde credibilidad en Europa”
Rivera ha alertado de que la imagen de nuestro país en el exterior está en juego: “lo que me preocupa es la pérdida de credibilidad en Europa. Te puede gustar más o menos Trump o Biden, pero Estados Unidos es Estados Unidos, no es Trump. No podemos olvidarnos del lado correcto de la historia. Nuestro lugar, históricamente, está con la democracia. Nunca hay que olvidar que somos hermanos porque somos demócratas”.
Venezuela y Trump
El expolítico también ha hablado de Venezuela y del papel de Estados Unidos:“Estoy con Estados Unidos. Trump ha encontrado una vía jurídica y política por lo interno, ya que la vía democrática no ha funcionado. Creo que es una oportunidad para presionar la salida de la cúpula chavista o incluso capturar a Maduro. A mí no me daría ninguna pena que este régimen saliera por cualquier vía que permitiera a los demócratas elegir a su presidente”.
El ‘Delcygate’ y el papel de Zapatero
Rivera no se ha olvidado del ‘Delcygate’, el episodio de la visita a España de la vicepresidenta de Maduro pese a tener prohibida la entrada en Europa: “Primero lo negaron, luego lo reconocieron. Incluso se admitió que el ministro y secretario de Organización del PSOE se reunió con una persona que no puede pisar territorio europeo. Se saltaron las normas porque tenían relación con el Gobierno de Maduro. Y aquí, el papel de Zapatero es increíble. Algún día sabremos cuál fue exactamente. Es el único que legitima la dictadura chavista. A mí me da vergüenza. Que deje de salvarle el culo”. Con este estreno, Espejo Público suma un nuevo espacio de análisis político con Albert Rivera al frente, que promete dar mucho que hablar cada semana.
