Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emotivo

Pilar Vidal, emocionada al presentar a su padre como su 'vigilante familiar' para perder peso: "Sin su ayuda, no lo haría"

En Estados Unidos triunfa una figura conocida como sponsor, también conocido como supervisor familiar contra la obesidad. Esta suele ser una persona de confianza que te ayuda a perder peso y a mantener un buen estilo de vida. El de Pilar es su padre y hoy nos cuenta cómo está llevando el proceso.

Pilar Vidal

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Llegan a España los vigilantes familiares contra la obesidad. Esta figura, también conocida como sponsor, se encarga de vigilar a una persona que lucha por adelgazar, para tratar de que no pierda el foco, la constancia y la motivación.

Pilar Vidal se ha sumado a esta tendencia estadounidense, nombrando a su padre Pepe como su vigilante familiar. Este le recuerda algunas cosas para no perder la rutina y se muestra como su apoyo incondicional en esta difícil lucha.

Nuestra colaboradora optó por proponerle a su padre este nuevo reto porque pensaba que ella misma no podría hacerlo sola. "No tenía fuerza de voluntad", señala, "vuelve a cuidarme como si fuera un bebé, me acompaña a todos lados".

Según nos contó Pilar Vidal en el programa, su relación con la comida y el peso siempre fue complicada. Muchas veces sintió que nadie la querría por su físico, algo que desde pequeña la acomplejó, aunque hoy está dispuesta a cambiar.

Su padre ha logrado emocionar a Pilar al confesar lo mucho que han sufrido por ella: "He sufrido mucho. Me iré cuando ella me diga que me vaya, pero volveré para no descuidarla".

Pilar

Pilar tiene claro que un cambio físico siempre tiene que venir dado por una convicción personal y por un motivo de salud, nunca por agradar al resto. ¡No te pierdas su reflexión en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pilar Vidal

Pilar Vidal, emocionada al presentar a su padre como su 'vigilante familiar' para perder peso: "Sin su ayuda, no lo haría"

María del Monte

María del Monte, contundente tras la petición de 28 años de prisión para Antonio Tejado: "Para mí es un tema traumático"

Mika, coach de La Voz

Mika se estrena como coach de La Voz en busca de voces muy personales: "Quiero la imperfección"

Agresión
AGRESION EN OLIVA

Detenido un guardia civil por agredir a una joven esposada en la calle

Presos
Presos españoles en Venezuela

El calvario de los presos españoles en Venezuela: "No hemos recibido ni una llamada del Gobierno"

María del Monte
María del Monte

Guerra total entre María del Monte y Antonio Tejado: piden 28 años de prisión

La investigación apunta a que el sobrino de la cantante planificó el asalto a la vivienda. Las aseguradoras reclaman casi un millón de euros por los efectos sustraídos y las lesiones causadas.

Jorge Fernández, decepcionado en el Panel con Bote: “¡Esto tenía que ser un bote como una casa!”
Mejores momentos | 8 de septiembre

Jorge Fernández, decepcionado en el Panel con Bote: “¡Esto tenía que ser un bote como una casa!”

La tirada que parecía ser un clarísimo bote, ha terminado en un pierde turno y ha llenado de decepción el plató de La ruleta de la suerte.

Los Morancos

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con la visita de Los Morancos

¡Más no se puede pedir! Jordi gana un premio, un supercomodín y dinero en un único panel

¡Más no se puede pedir! Jordi gana un premio, un supercomodín y dinero en un único panel

Jorge Fernández, sorprendido ante la presentación de Arancha: “¡Qué satisfacción me da esto!”

Jorge Fernández, sorprendido ante la presentación de Arancha: “¡Qué satisfacción me da esto!”

Publicidad