Pilar Vidal, emocionada al presentar a su padre como su 'vigilante familiar' para perder peso: "Sin su ayuda, no lo haría"

Llegan a España los vigilantes familiares contra la obesidad. Esta figura, también conocida como sponsor, se encarga de vigilar a una persona que lucha por adelgazar, para tratar de que no pierda el foco, la constancia y la motivación.

Pilar Vidal se ha sumado a esta tendencia estadounidense, nombrando a su padre Pepe como su vigilante familiar. Este le recuerda algunas cosas para no perder la rutina y se muestra como su apoyo incondicional en esta difícil lucha.

Nuestra colaboradora optó por proponerle a su padre este nuevo reto porque pensaba que ella misma no podría hacerlo sola. "No tenía fuerza de voluntad", señala, "vuelve a cuidarme como si fuera un bebé, me acompaña a todos lados".

Según nos contó Pilar Vidal en el programa, su relación con la comida y el peso siempre fue complicada. Muchas veces sintió que nadie la querría por su físico, algo que desde pequeña la acomplejó, aunque hoy está dispuesta a cambiar.

Su padre ha logrado emocionar a Pilar al confesar lo mucho que han sufrido por ella: "He sufrido mucho. Me iré cuando ella me diga que me vaya, pero volveré para no descuidarla".

Pilar tiene claro que un cambio físico siempre tiene que venir dado por una convicción personal y por un motivo de salud, nunca por agradar al resto. ¡No te pierdas su reflexión en el vídeo de arriba!