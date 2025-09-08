Esta noche en Renacer: las ilusiones de Evren con ser padre podrían desvanecerse

Aunque Evren se quedó en shock cuando Bahar le contó que estaba embarazada, enseguida se dio cuenta de la enorme ilusión que le hace ser padre y formar una familia con la mujer de su vida.

El doctor, además, está muy ilusionado por su próxima boda con Bahar y ha querido llamar a su hermano Cem para compartir su felicidad con él. El joven se ha quedado impactado al descubrir que va a ser tío y se alegrado al notar la ilusión del doctor en sus palabras.

Evren también ha querido recalcarle a su hermano no orgulloso que está de él y de lo mucho que ha cambiado y confía en que será un gran tío. El problema es que Bahar todavía no ha decidido qué hacer con el bebé y se avecina tormenta antes de que ambos de den el sí quiero.

¡No te pierdas el capítulo de esta noche, a partir de las 22:50h en Antena 3!