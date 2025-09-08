Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Esta noche en Renacer: las ilusiones de Evren con ser padre podrían desvanecerse

El doctor está muy emocionado con el embarazo de Bahar, pero ella todavía no ha decidido qué quiere hacer al respecto.

Esta noche en Renacer: las ilusiones de Evren con ser padre podrían desvanecerse

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Aunque Evren se quedó en shock cuando Bahar le contó que estaba embarazada, enseguida se dio cuenta de la enorme ilusión que le hace ser padre y formar una familia con la mujer de su vida.

El doctor, además, está muy ilusionado por su próxima boda con Bahar y ha querido llamar a su hermano Cem para compartir su felicidad con él. El joven se ha quedado impactado al descubrir que va a ser tío y se alegrado al notar la ilusión del doctor en sus palabras.

Evren también ha querido recalcarle a su hermano no orgulloso que está de él y de lo mucho que ha cambiado y confía en que será un gran tío. El problema es que Bahar todavía no ha decidido qué hacer con el bebé y se avecina tormenta antes de que ambos de den el sí quiero.

¡No te pierdas el capítulo de esta noche, a partir de las 22:50h en Antena 3!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Esta noche en Renacer: las ilusiones de Evren con ser padre podrían desvanecerse

Esta noche en Renacer: las ilusiones de Evren con ser padre podrían desvanecerse

Ferit

Ferit, contra su voluntad: deberá humillar a Seyran delante de todo el país y se marchará para siempre de la casa de los Korhan

Seyran

“Solo te importa el dinero”: Suna acusa a Seyran de traicionar a su familia tras su entrevista en televisión

Suna y Abidin
Capítulo 52

“No tengo a donde ir”: Suna se derrumba en los brazos de Abdin… ¡y casi se besan!

Suna y Pelin
Capítulo 52

“¡Te mataré!”: Suna pierde el control y pone en peligro el embarazo de Pelin

Ferit
Capítulo 52

“No sabes amar”: Ferit estalla contra Seyran tras su confesión en televisión

La joven ha revelado enfrente de todo el país lo que lleva callando todo este tiempo y el joven Korhan no ha sido capaz de contener su rabia.

Marta Belmonte
Contenido exclusivo

Marta Belmonte adelanta qué le va a pasar a su personaje en Sueños de libertad: "Creo que el público se va a sorprender"

La actriz anima a todo el mundo a ver el viaje que se le viene a Marta de la Reina por delante.

Eduardo Velasco

Eduardo Velasco, del gimnasio de El Internado al corazón de La Encrucijada: el regreso de un rostro imprescindible de Atresmedia

Digna en el capítulo 389 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Digna, víctima de la cara oculta de don Pedro

David, Patricia y Julia (Capítulo 23)

Avance semanal de La Encrucijada: Patricia lleva a cabo su plan, ¡y Julia y David se besan apasionadamente!

Publicidad