María del Monte, contundente tras la petición de 28 años de prisión para Antonio Tejado: "Para mí es un tema traumático"

La defensa de la tonadillera pide 28 años de cárcel para Antonio Tejado, su sobrino y presunto cabecilla del asalto que sufrió en casa hace dos años. Hoy, María del Monte rompe su silencio al respecto.

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Hace apenas quince días se cumplía el segundo aniversario del brutal robo que sufrieron en su casa María del Monte e Inmaculada Casal, y que supuestamente fue ideado por el sobrino de María, Antonio Tejado. Hoy, la defensa de la tonadillera pide 28 años y medio de cárcel para él.

La defensa argumenta en su petición para agravar la pena que hubo "abuso de confianza". El sobrino y presunto cabecilla del plan habría recabado los datos necesarios para que el asalto pudiera llevarse a cabo.

En Y ahora Sonsoles, María del Monte se ha pronunciado ante las novedades judiciales del caso. Esta asegura que ha recurrido a la justicia, pero que hay detalles del proceso que prefiere no saber: "No estoy al tanto de todos los detalles por mi salud mental", señala, "como mire muy para dentro, pierdo la vista".

La tonadillera asegura que el robo es un evento traumático y al que está desenado poner fin: "Una de las cosas que mi profesión me ha enseñado es a esconderme mis penas, pero es un tema traumático y con una gran dosis de dolor".

Han pasado dos años, pero María del Monte sigue recordando aquella noche como el primer día, la noche que su confianza se rompió por completo. ¿Terminará llevando a su sobrino a prisión?

