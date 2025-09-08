Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz le preguntará a Luis sobre su relación con Cristina

La doctora nota que hay algo raro respecto a su marido y la relación que tiene con su ayudante.

Luis

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Damián pedirá a Ángela que se quede en Toledo para ayudarle con Tasio... ¡Cree que está cegado con don Pedro!

Joaquín se enfrentará a Irene tras haberse enterado de la verdad sobre su envenenamiento... ¿Cómo lo afrontará ella?

Tras continuar su crisis matrimonial, Luz tendrá una conversación cara a cara con su marido y le preguntará cuál es su verdadera relación con Cristina... ¿Le confesará él su beso?

En casa de la Reina, María buscará una tregua con Begoña en casa. ¿Estará la enfermera dispuesta a tenerla?

Adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad y póntelo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Luis

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz le preguntará a Luis sobre su relación con Cristina

Marta

Capítulo 388 de Sueños de libertad; 8 de septiembre: nuevos problemas en Perfumerías de la Reina

Irene

Irene duda sobre si perdonar a Pedro o no: "Tengo tanta rabia dentro"

Luis
Capítulo 388

Luz y Luis hablan sobre la crisis que está pasando su matrimonio... ¡Pero él le oculta la verdad!

Cristina
Capítulo 388

Cristina le confiesa a Claudia su beso con Luis y ella le regaña: "No te conviene enamorarte de un hombre casado"

Damián
Capítulo 388

Damián se desahoga con Manuela y ella le consigue sacar una carcajada: "Usted no es un mal hombre"

La gobernanta escucha al patriarca e intenta restarle importancia a sus preocupaciones.

Ferit
¿Adiós definitivo?

“Siempre te querré”: Ferit entrega a Seyran el anillo que diseñaron juntos como recuerdo de su amor

Ferit no quiere que Seyran olvide su historia. Le ha regalado el anillo que hicieron juntos como el recuerdo más puro de su amor.

Samantha Siqueiros

Julia VS Samantha Siqueiros: ¿iguales o polos opuestos?

Esta noche en Renacer: las ilusiones de Evren con ser padre podrían desvanecerse

Esta noche en Renacer: las ilusiones de Evren con ser padre podrían desvanecerse

Ferit

Ferit, contra su voluntad: deberá humillar a Seyran delante de todo el país y se marchará para siempre de la casa de los Korhan

Publicidad