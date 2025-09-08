Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz le preguntará a Luis sobre su relación con Cristina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Damián pedirá a Ángela que se quede en Toledo para ayudarle con Tasio... ¡Cree que está cegado con don Pedro!

Joaquín se enfrentará a Irene tras haberse enterado de la verdad sobre su envenenamiento... ¿Cómo lo afrontará ella?

Tras continuar su crisis matrimonial, Luz tendrá una conversación cara a cara con su marido y le preguntará cuál es su verdadera relación con Cristina... ¿Le confesará él su beso?

En casa de la Reina, María buscará una tregua con Begoña en casa. ¿Estará la enfermera dispuesta a tenerla?

