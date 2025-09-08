Antena 3 LogoAntena3
Mika se estrena como coach de La Voz en busca de voces muy personales: "Quiero la imperfección"

Mika se incorpora por primera vez como coach a La Voz en Antena 3 con un mensaje muy personal: no busca voces perfectas, sino artistas capaces de transmitir emociones reales. Muy pronto, nueva temporada en Antena 3.

Mika, coach de La Voz

Celia Gil | Guillermo Espeso
Mika llega este año como coach a La Voz con la ilusión de debutar en el talent show musical de Antena 3 y con un objetivo muy claro: encontrar a las voces más auténticas del país. El artista internacional asegura que no busca la perfección técnica, sino la verdad en el escenario: “Busco a alguien que no tenga miedo de cantar su verdad”, afirma.

Con un estilo fresco y espontáneo, Mika ha dejado claro que lo que más le atrae de un concursante es su capacidad para emocionar. “La perfección ya existe porque tenemos la inteligencia artificial, yo quiero la inteligencia emocional imperfecta y en el corazón”, subraya.

El coach promete aportar cercanía, sensibilidad y mucha energía a esta nueva edición, en la que se medirá con el resto de coaches para hacerse con las mejores voces del programa. Muy pronto, Antena 3 estrena la temporada más emocionante de La Voz.

