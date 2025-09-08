Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"

La invitada ha relatado cómo comenzó en el mundo de la moda pasando hambre, penas y penurias.

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"

Publicidad

Mar Flores ha brillado en El Hormiguero con su elegancia y su cercanía. La modelo y empresaria ha compartido anécdotas y reflexiones que han impactado a todos los presentes.

Mar Flores

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo comenzó su andadura en el mundo de la moda. Ella fue descubierta por la calle y se fue a cumplir su sueño a París siendo menor de edad, pero vivió momentos muy complicados.

Tal y como ha contado, lo primero que aprendió a pedir en francés fue media baguette porque no le daba para comprar una barra entera. Sin embargo, poco tiempo después tuvo "un golpe de suerte" que le llevó a terminar ganando "una pasta". ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco

Mar Flores

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

"Me lo matan": esto fue lo que pensó Mar Flores cuando supo que su hijo iría a prisión
Lo cuenta

"Me lo matan": así reaccionó Mar Flores a la entrada en prisión de su hijo, Carlo Costanzia

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"
Se sincera

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"

Mar Flores
En El Hormiguero

El duro recuerdo de Mar Flores sobre los malos tratos: "Mi hijo desapareció y yo tenía que ir a ponerme la minifalda"

La modelo, actriz y presentadora ha contado cómo, en la España de hace 30 años, no la tomaron en serio al denunciar en las comisarías: "Me sentí muy mal con 20 años".

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"
En El Hormiguero

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"

La invitada ha relatado cómo comenzó en el mundo de la moda pasando hambre, penas y penurias.

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

Publicidad