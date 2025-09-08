En El Hormiguero
Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"
La invitada ha relatado cómo comenzó en el mundo de la moda pasando hambre, penas y penurias.
Mar Flores ha brillado en El Hormiguero con su elegancia y su cercanía. La modelo y empresaria ha compartido anécdotas y reflexiones que han impactado a todos los presentes.
En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo comenzó su andadura en el mundo de la moda. Ella fue descubierta por la calle y se fue a cumplir su sueño a París siendo menor de edad, pero vivió momentos muy complicados.
Tal y como ha contado, lo primero que aprendió a pedir en francés fue media baguette porque no le daba para comprar una barra entera. Sin embargo, poco tiempo después tuvo "un golpe de suerte" que le llevó a terminar ganando "una pasta". ¡Imperdible!
