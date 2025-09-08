Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Se sincera

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"

La modelo ha hablado sin pelos en la lenga sobre cómo fue el proceso por el cuál consiguió recuperar a su hijo que se encontraba retenido por su padre.

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"

Publicidad

La visita de Mar Flores a El Hormiguero ha sido un derroche de estilo y simpatía. La invitada ha recordado momentos clave de su trayectoria y ha revelado confidencias nunca antes contadas.

Después de hablar sobre su relación con Carlo Costanzia y de cómo él le sustrajo a su hijo y se lo llevó a Italia, la invitada ha aprovechado su reaparición en televisión para agradecer a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio que le ayudasen a encontrarlo.

Alessandro se acercó a ella cuando estaba conociendo a Fernando y le aseguró que conocía el paradero de su hijo. Más tarde, ella terminó teniendo una relación con ambos, pero, sobre todo, les guarda cariño por lo que hicieron por ella.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

"Me lo matan": esto fue lo que pensó Mar Flores cuando supo que su hijo iría a prisión
Lo cuenta

"Me lo matan": así reaccionó Mar Flores a la entrada en prisión de su hijo, Carlo Costanzia

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"
Se sincera

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"

El duro recuerdo de Mar Flores sobre los malos tratos: "Mi hijo desapareció y yo tenía que ir a ponerme la minifalda"
En El Hormiguero

El episodio más doloroso de Mar Flores con Carlo Costanzia: "Mi hijo desapareció y yo tenía que ir a ponerme la minifalda"

La modelo, actriz y presentadora ha contado cómo, en la España de hace 30 años, no la tomaron en serio al denunciar en las comisarías: "Me sentí muy mal con 20 años".

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"
En El Hormiguero

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"

La invitada ha relatado cómo comenzó en el mundo de la moda pasando hambre, penas y penurias.

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

Publicidad