Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"

La visita de Mar Flores a El Hormiguero ha sido un derroche de estilo y simpatía. La invitada ha recordado momentos clave de su trayectoria y ha revelado confidencias nunca antes contadas.

Después de hablar sobre su relación con Carlo Costanzia y de cómo él le sustrajo a su hijo y se lo llevó a Italia, la invitada ha aprovechado su reaparición en televisión para agradecer a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio que le ayudasen a encontrarlo.

Alessandro se acercó a ella cuando estaba conociendo a Fernando y le aseguró que conocía el paradero de su hijo. Más tarde, ella terminó teniendo una relación con ambos, pero, sobre todo, les guarda cariño por lo que hicieron por ella.