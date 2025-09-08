Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de septiembre

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

La cómica ha dejado esta anécdota en Palabras Cruzadas y hasta ha hecho reír a Roberto Leal en plena prueba.

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Eva Soriano ha comenzado la prueba de Palabras Cruzadas muy confiada en este programa de Pasapalabra y lo ha terminado muerta de risa. “Todos me los conozco” ha asegurado cuando Roberto Leal ha revelado que el tema iba sobre entrenadores de fútbol. ¿Se ha marcado un farol? Necesitaba remontar tras su nueva derrota en La Pista.

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: “¿Qué tal un doble o nada?”

Sin duda, la cómica ha comenzado con buen pie gracias a Diego Simeone. Después, han comenzado los fallos en todo el equipo naranja, también por parte de Manu y de Ken Appledorn. El siguiente acierto ha tardado mucho en llegar pero, mientras, Eva ha dejado una divertida anécdota. Dudando qué respuesta dar, le ha salido una voz que ha provocado hasta las risas de Roberto mientras trataba de seguir leyendo las preguntas.

El presentador ha revelado después por qué le había hecho tanta gracia: ¡ha hablado en balleno! “Has parecido la de ‘Buscando a Nemo’, Dory”, ha comentado. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: “¿Qué tal un doble o nada?”

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: “¿Qué tal un doble o nada?”

Lourdes Ornelas
Exclusiva

Lourdes Ornelas, viuda de Camilo Sesto, sobre la difícil situación de su hija: "Es una enfermedad y voy a apoyarla"

Sonia
Se rompe

Sonia vive separada de su marido por el precio de la vivienda: "Mis hijos echan de menos a su padre, es muy duro"

Ángel
Debate

Los profesores, ¿en guerra con los padres de sus alumnos?: "Me han llegado a pedir tutorías porque su hijo tenía un 7 y no un 9"

Muchos creen que la educación en nuestro país está en crisis y hemos preguntado a un profesor cuál cree que es el problema ahora mismo. Ángel lo tiene claro y señala directamente a los padres de los niños, que, según él, consienten a sus hijos demasiado.

Juanra Bonet, ante su propio reto de Juego de pelotas: "¿Me voy al agua?"
¡Risas aseguradas!

Juanra Bonet, ante su propio reto de Juego de pelotas: "¿Me voy al agua?"

El presentador, acostumbrado a formular las preguntas, esta vez tiene que pensar en las respuestas para evitar darse un chapuzón.

Pilar Vidal

Pilar Vidal, emocionada al presentar a su padre como su 'vigilante familiar' para perder peso: "Sin su ayuda, no lo haría"

María del Monte

María del Monte, contundente tras la petición de 28 años de prisión para Antonio Tejado: "Para mí es un tema traumático"

Mika, coach de La Voz

Mika se estrena como coach de La Voz en busca de voces muy personales: "Quiero la imperfección"

Publicidad