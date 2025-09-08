Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

Eva Soriano ha comenzado la prueba de Palabras Cruzadas muy confiada en este programa de Pasapalabra y lo ha terminado muerta de risa. “Todos me los conozco” ha asegurado cuando Roberto Leal ha revelado que el tema iba sobre entrenadores de fútbol. ¿Se ha marcado un farol? Necesitaba remontar tras su nueva derrota en La Pista.

Sin duda, la cómica ha comenzado con buen pie gracias a Diego Simeone. Después, han comenzado los fallos en todo el equipo naranja, también por parte de Manu y de Ken Appledorn. El siguiente acierto ha tardado mucho en llegar pero, mientras, Eva ha dejado una divertida anécdota. Dudando qué respuesta dar, le ha salido una voz que ha provocado hasta las risas de Roberto mientras trataba de seguir leyendo las preguntas.

El presentador ha revelado después por qué le había hecho tanta gracia: ¡ha hablado en balleno! “Has parecido la de ‘Buscando a Nemo’, Dory”, ha comentado. ¡Descúbrelo en el vídeo!