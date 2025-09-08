Debate
Los profesores, ¿en guerra con los padres de sus alumnos?: "Me han llegado a pedir tutorías porque su hijo tenía un 7 y no un 9"
Muchos creen que la educación en nuestro país está en crisis y hemos preguntado a un profesor cuál cree que es el problema ahora mismo. Ángel lo tiene claro y señala directamente a los padres de los niños, que, según él, consienten a sus hijos demasiado.
Durante los últimos años, el nivel de los estudiantes en nuestro país ha caído en picado según el último informe PISA. Mientras los padres señalan al sistema, algunos profesores advierten que los padres tampoco ayudan a que los niños avancen.
Ángel es profesor de primaria y asegura que los padres de hoy en día consienten mucho a sus hijos, sobreprotegiéndoles e interponiéndose en su proceso de aprendizaje. "Me han llegado a pedir tutorías para saber por qué su hijo tiene un 7 y no un 9", señala.
El profesor añade que no solo las familias no motivan a sus hijos, sino que además no toman en serio al personal docente. "Hay padres que han preguntado por qué hay un parking para profesores y no para padres", advierte Ángel.
A las exigencias de las familias se les suma el poco apoyo del sistema y la falta de inversión y medios de la Administración. ¡No te pierdas el debate en el vídeo de arriba!
