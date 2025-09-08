Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Estelar

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

La modelo, actriz y empresaria española ha roto su silencio después de muchos años para disfrutar de una noche inolvidable en el programa.

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

Publicidad

En su paso por El Hormiguero, Mar Flores ha demostrado una vez más por qué sigue siendo un referente. La modelo y empresaria ha roto su silencio en una noche cargada de emoción.

La invitada, que se ha abierto por primera vez en mucho tiempo, ha asegurado que ha callado mucho tiempo, pero que ahora se siente fuerte y que "era el momento para contar la verdad".

Mar Flores, sobre su autobiografía 'Mar en calma': "Durante años he callado, ahora me siento fuerte"

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fueron sus inicios en el mundo de la moda. Ella ha relatado cómo fueron sus primeros pasos en París en los que lo pasó tan mal, que no podía permitirse comprar ni una barra de pan entera.

Otro de los episodios más duros de su vida, tal y como ella misma ha dicho, ha sido el de los malos tratos que sufrió. Mar ha detallado cómo superó aquel momento y ha relatado cómo vivió también el secuestro de su hijo a manos de su padre.

Además, los episodios duros que ha atravesado la invitada parecen incontables y también ha desvelado cómo terminó en la UCI en uno de los peores momentos de su vida: "Quería dormirme y me debí pasar con las pastillas", ha dicho.

Sobre la entrada en prisión de su hijo Carlo Costanzia, Mar ha contado que también fue un gran trago amargo. "Me lo matan", ha asegurado que pensó cuando la fiscalía pedía 9 años para él.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

marron

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco

Mar Flores

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

"Me lo matan": esto fue lo que pensó Mar Flores cuando supo que su hijo iría a prisión
Lo cuenta

"Me lo matan": así reaccionó Mar Flores a la entrada en prisión de su hijo, Carlo Costanzia

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"
Se sincera

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"

Mar Flores
En El Hormiguero

El duro recuerdo de Mar Flores sobre los malos tratos: "Mi hijo desapareció y yo tenía que ir a ponerme la minifalda"

La modelo, actriz y presentadora ha contado cómo, en la España de hace 30 años, no la tomaron en serio al denunciar en las comisarías: "Me sentí muy mal con 20 años".

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"
En El Hormiguero

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"

La invitada ha relatado cómo comenzó en el mundo de la moda pasando hambre, penas y penurias.

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

Publicidad