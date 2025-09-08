Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

En su paso por El Hormiguero, Mar Flores ha demostrado una vez más por qué sigue siendo un referente. La modelo y empresaria ha roto su silencio en una noche cargada de emoción.

La invitada, que se ha abierto por primera vez en mucho tiempo, ha asegurado que ha callado mucho tiempo, pero que ahora se siente fuerte y que "era el momento para contar la verdad".

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fueron sus inicios en el mundo de la moda. Ella ha relatado cómo fueron sus primeros pasos en París en los que lo pasó tan mal, que no podía permitirse comprar ni una barra de pan entera.

Otro de los episodios más duros de su vida, tal y como ella misma ha dicho, ha sido el de los malos tratos que sufrió. Mar ha detallado cómo superó aquel momento y ha relatado cómo vivió también el secuestro de su hijo a manos de su padre.

Además, los episodios duros que ha atravesado la invitada parecen incontables y también ha desvelado cómo terminó en la UCI en uno de los peores momentos de su vida: "Quería dormirme y me debí pasar con las pastillas", ha dicho.

Sobre la entrada en prisión de su hijo Carlo Costanzia, Mar ha contado que también fue un gran trago amargo. "Me lo matan", ha asegurado que pensó cuando la fiscalía pedía 9 años para él.