Vecinos atrapados en un edificio de Málaga escapan por la fachada durante un incendio

Un incendio se ha registrado esta madrugada en el barrio de las Victorias en Málaga, las llamas comenzaron poco antes de la media noche en una vivienda de la calle García de Haro y se propagaron con rapidez, generando una gran columna de humo que ha sido visible desde varios puntos de la ciudad. La virulencia del fuego ha obligado a varios residentes a huir descolgándose por la fachada del propio edificio.

El fuego se desató en torno a las 00:00 horas de la madrugada y se extendió a las viviendas vecinas, dejando seis pisos inhabitables. Hasta el lugar acudieron cuatro dotaciones Del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, con cuatro autobombas, dos autoescalas y dos vehículos ligeros procedentes de los parques Martiricos, Mayorazgo y Teatinos. Las labores de extinción se prolongaron durante varias horas.

Según fuentes municipales a 'SUR, Diario de Málaga', siete personas tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencias: seis en el lugar del suceso y una tuvo que ser trasladada al hospital. A pesar de la rápida actuación de los bomberos, el fuego y el humo causaron daños materiales de gravedad en todo el bloque.

El siniestro ha mantenido en vilo durante la noche a los vecinos del barrio de la Victoria y ha dejado imágenes de pánico entre los residentes, algunos de los cuales tuvieron que escapar por la fachada para lograr ponerse a salvo. En estos momentos las autoridades se encuentran investigando para esclarecer las causas de lo sucedido y se espera que próximamente se conozcan más información sobre el incidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com