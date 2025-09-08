Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio Málaga

Vecinos atrapados en un edificio de Málaga escapan por la fachada durante un incendio

Un incendio registrado esta madrugada en un bloque de viviendas del barrio de la Victoria, en Málaga, ha dejado seis pisos inhabitables y al menos siete personas que han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia.

Cuerpo de bomberos en un incendio en M&aacute;laga

Cuerpo de bomberos en un incendio en MálagaAyuntamiento de Málaga

Publicidad

Natalia López
Publicado:

Un incendio se ha registrado esta madrugada en el barrio de las Victorias en Málaga, las llamas comenzaron poco antes de la media noche en una vivienda de la calle García de Haro y se propagaron con rapidez, generando una gran columna de humo que ha sido visible desde varios puntos de la ciudad. La virulencia del fuego ha obligado a varios residentes a huir descolgándose por la fachada del propio edificio.

El fuego se desató en torno a las 00:00 horas de la madrugada y se extendió a las viviendas vecinas, dejando seis pisos inhabitables. Hasta el lugar acudieron cuatro dotaciones Del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, con cuatro autobombas, dos autoescalas y dos vehículos ligeros procedentes de los parques Martiricos, Mayorazgo y Teatinos. Las labores de extinción se prolongaron durante varias horas.

Según fuentes municipales a 'SUR, Diario de Málaga', siete personas tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencias: seis en el lugar del suceso y una tuvo que ser trasladada al hospital. A pesar de la rápida actuación de los bomberos, el fuego y el humo causaron daños materiales de gravedad en todo el bloque.

El siniestro ha mantenido en vilo durante la noche a los vecinos del barrio de la Victoria y ha dejado imágenes de pánico entre los residentes, algunos de los cuales tuvieron que escapar por la fachada para lograr ponerse a salvo. En estos momentos las autoridades se encuentran investigando para esclarecer las causas de lo sucedido y se espera que próximamente se conozcan más información sobre el incidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Noticias de hoy, domingo 7 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Cuerpo de bomberos en un incendio en Málaga

Vecinos atrapados en un edificio de Málaga escapan por la fachada durante un incendio

La mujer que sobrevivió tras caer de una ventana

Una mujer sobrevive tras caerse por la ventana de un tercer piso limpiando: "Estuve apunto de morir, voy a aprovechar la vida"

Lady Gaga

Lady Gaga triunfa en los MTV Music Video Awards como Artista del Año

Vuelta al Cole
Curso escolar

Ocho millones de alumnos vuelven al cole: ¿qué cambia en el nuevo curso?

Pasaporte
Trámites

Qué hacer si estoy de vacaciones y pierdo el pasaporte

La Guardia Civil detiene a dos hombres en Carmona, Sevilla.
Tiroteo en Sevilla

Detienen a los autores del tiroteo de Carmona: todo apunta a que fue un ajuste de cuentas

Los presuntos autores del crimen ya habían dado problemas anteriormente protagonizando un ataque con un hacha.

Princesa Leonor
Efemérides

Efemérides de hoy 8 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 8 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 8 de septiembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112

Un hombre de 29 años, herido grave tras recibir tres puñaladas en Leganés

Imagen de un furgón de la Policía Nacional

Detenido el compañero de una mujer hallada muerta en Sevilla: la Policía investiga un posible crimen machista

Ambulancia de Ibiza

Atropello mortal en Ibiza: muere un joven y dos jóvenes resultan heridas

Publicidad