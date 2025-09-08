"Me lo matan": así reaccionó Mar Flores a la entrada en prisión de su hijo, Carlo Costanzia

Mar Flores ha roto su silencio de años en El Hormiguero. Con su carisma de siempre, ha conquistado a todos con historias que no han dejado indiferente a nadie.

Hablando sobre su hijo, Pablo Motos le ha preguntado a la invitada sobre Carlo Costanzia, su hijo. Lo primero que ha querido saber ha sido cómo fue el momento en el que supo que le iba a hacer abuela, algo que, tal y como ha dicho, le hizo de lo más feliz.

Sin embargo, Mar ha comentado cómo se sintió cuando estuvo acusado de falsedad documental y la fiscalía pedía 9 años para él. Finalmente tan solo cumplió 21 meses, pero la modeló ha contado que pensó que le mataban.