"Me lo matan": así reaccionó Mar Flores a la entrada en prisión de su hijo, Carlo Costanzia

La invitada ha contado cómo vivió el proceso judicial por el que Carlo estuvo a punto de entrar 9 años en prisión.

"Me lo matan": esto fue lo que pensó Mar Flores cuando supo que su hijo iría a prisión

Mar Flores ha roto su silencio de años en El Hormiguero. Con su carisma de siempre, ha conquistado a todos con historias que no han dejado indiferente a nadie.

Hablando sobre su hijo, Pablo Motos le ha preguntado a la invitada sobre Carlo Costanzia, su hijo. Lo primero que ha querido saber ha sido cómo fue el momento en el que supo que le iba a hacer abuela, algo que, tal y como ha dicho, le hizo de lo más feliz.

Sin embargo, Mar ha comentado cómo se sintió cuando estuvo acusado de falsedad documental y la fiscalía pedía 9 años para él. Finalmente tan solo cumplió 21 meses, pero la modeló ha contado que pensó que le mataban.

