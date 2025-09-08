La nueva vida de la infanta Sofía en Portugal: así será su etapa en la universidad

La infanta Sofía ha comenzado una de las etapas más decisivas de su vida, la universitaria. A sus 18 años, la hija menor de los Reyes va a empezar el curso en Forward College, una institución joven pero con gran proyección internacional. Fundada en 2021, esta universidad se distingue por su carácter innovador y por un modelo itinerante que lleva a los alumnos a estudiar en tres capitales europeas, Lisboa, París y Berlín, viviendo en primera persona la diversidad cultural del continente.

En la capital de Portugal, Sofía ha elegido cursar el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, una apuesta por la formación global y por el entendimiento entre culturas, valores que encajan con la trayectoria de la Casa Real y con el perfil internacional que ella misma empieza a forjar.

Posado de la infanta Sofía por su 18 cumpleaños | Europa Press

Un modelo educativo global y cercano

El sistema de enseñanza de Forward College apuesta por la personalización. Las clases se imparten en inglés, en grupos reducidos de un máximo de 15 estudiantes, lo que favorece la participación activa y el trato cercano con los profesores. Además, existe la posibilidad de complementar la formación con asignaturas en portugués, francés o alemán.

El plan académico combina la teoría con el debate y con el desarrollo de competencias transversales como el liderazgo, la inteligencia emocional o la capacidad de adaptación social. A lo largo del curso, Sofía convivirá con compañeros de hasta 40 nacionalidades diferentes, participará en proyectos conjuntos y se formará en un entorno multicultural que refleja el espíritu de la universidad.

El prestigio académico está avalado por el vínculo de Forward College con la University of London, una de las instituciones de educación superior más reconocidas de Europa. Gracias a esta adscripción, los títulos obtenidos tienen validez oficial a nivel internacional y plena aceptación en la Unión Europea.

Residencia estudiantil

La residencia estudiantil está situada en el barrio de Benfica, una zona joven, tranquila y bien comunicada, a unos 30 minutos en transporte público del campus y a escasos pasos del Parque Florestal de Monsanto, uno de los grandes parques de la capital portuguesa.

Las instalaciones están pensadas para ofrecer comodidad y vida en comunidad. Las habitaciones, de entre 13 y 20 metros cuadrados, son individuales y cuentan con baño privado, además de abundante luz natural. El edificio dispone de cocinas compartidas, gimnasio, lavandería, jardines, zonas de estudio y amplios espacios comunes. También cuenta con un área de co-working exclusiva para alumnos, ideal para trabajos colaborativos.

El coste mensual de la residencia se sitúa entre 700 y 880 euros, lo que supone entre 9.000 y 11.000 euros al año. A esta cifra se añade el precio de la matrícula universitaria, que ronda los 18.000 euros anuales, sin incluir manutención ni gastos personales.

Mientras la princesa Leonor continúa su formación militar, ahora en Murcia, Sofía ha optado por un itinerario académico diferente, aunque no menos exigente. Su elección refleja su interés por lo internacional y por ampliar horizontes desde un enfoque más académico y cultural.

La princesa Leonor y la infanta Sofía | Gtres

Discreta y con un perfil mucho menos mediático que el de su hermana, la infanta afronta esta etapa como una oportunidad para crecer personal y profesionalmente. Con este paso, no solo inicia una carrera universitaria, sino también una experiencia vital que marcará su transición a la vida adulta.