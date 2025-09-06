Antena 3 LogoAntena3
La reivindicación de Marco, empresario de 14 años: "La educación hoy en día no está preparada para lo que necesitamos los jóvenes"

A sus 14 años, ya ha fundado tres proyectos empresariales. En su día a día, Marco sigue yendo al colegio, pero tiene claro que la educación está desfasada y necesita un cambio urgente.

Marco

Sara Sanz Navarro
Marco tan solo tiene 14 años y, desde los 8, lleva a cabo proyectos empresariales. Hoy ya ha fundado tres proyectos empresariales y asegura que, con uno de ellos, ha llegado a ganar hasta 10.000 euros.

Empresario con 14 años

Mientras que por las mañanas va a clase, por las tardes dedica el tiempo libre a estar con sus amigos, jugar... y emprender. "Mucha gente piensa que no hago cosas de niño, pero sí, he aprendido a compaginar el ser un niño con ser emprendedor", señala.

Su madurez y ganas de aprender le han llevado a replantearse la educación que recibe. Aunque tiene claro que aprender siempre será enriquecedor y que hará una carrera universitaria, cree que la educación de hoy en día necesita un cambio.

"La educación no está preparada para lo que necesitamos los jóvenes", asegura. Según Marco, las clases en el colegio y en la universidad deberían ser más prácticas e incluir aspectos como la Inteligencia Artificial, que advierte que no es el futuro, sino el presente. ¡No te pierdas su reflexión en el vídeo de arriba!

Marco

