Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un duro pasado

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

La invitada, que ha presentado su autobiografía titulada ‘Mar en calma’, ha hablado sobre cómo sufrió el asedio mediático en una de las etapas más difíciles de su vida.

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Mar Flores ha visitado El Hormiguero para presentar ‘Mar en calma’, su autobiografía. La modelo, actriz y presentadora ha concedido a Pablo Motos su primera entrevista en televisión para contar todos los detalles sobre su libro. No se ha dejado ni un episodio en el tintero: ha recordado el episodio de malos tratos de Carlos Costanzia y cómo "sustrajo" a su hijo, y también cómo le recuperó "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio".

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"

En un momento de la entrevista, y con permiso de la invitada, Pablo ha leído todo lo que llegaron a decir de ella periodistas muy conocidos en los medios de comunicación. Han sido casi tres minutos intensos que la propia Mar se ha terminado tomando con una sonora risa. "Es como un revival", ha reconocido.

Se trata de la época en la ocupaba más minutos en la televisión y más portadas en las revistas, una etapa de presión máxima en la que acabó en el hospital. "¿Tuviste la tentación de quitarte la vida?", le ha preguntado Pablo. Mar ha respondido con sinceridad: "Yo quería dormirme". Ha contado que tuvo una conversación "muy fea" con su manager y terminó superada.

"Me sentía mala, me creía todo eso que decían, que era una arpía, una buscona... y me sentí mala madre, mala hija, mala hermana, mala profesional, me sentí la peor y yo no podía con todo eso", ha confesado. Por eso, ha reconocido que quería dormir hasta que todo eso pasara: "Me debí pasar con las pastillas que me tomé".

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

"Me lo matan": esto fue lo que pensó Mar Flores cuando supo que su hijo iría a prisión
Lo cuenta

"Me lo matan": así reaccionó Mar Flores a la entrada en prisión de su hijo, Carlo Costanzia

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"
Se sincera

Mar Flores cuenta cómo recuperó a su hijo "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio"

El duro recuerdo de Mar Flores sobre los malos tratos: "Mi hijo desapareció y yo tenía que ir a ponerme la minifalda"
En El Hormiguero

El episodio más doloroso de Mar Flores con Carlo Costanzia: "Mi hijo desapareció y yo tenía que ir a ponerme la minifalda"

La modelo, actriz y presentadora ha contado cómo, en la España de hace 30 años, no la tomaron en serio al denunciar en las comisarías: "Me sentí muy mal con 20 años".

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"
En El Hormiguero

Los duros inicios de Mar Flores como modelo: "No me daba para una baguette entera"

La invitada ha relatado cómo comenzó en el mundo de la moda pasando hambre, penas y penurias.

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Rosa marca el ritmo de El Rosco hasta los 22 aciertos: ¿suficientes para ganar?

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

Eva Soriano se marca un “balleno” al estilo Dory, de ‘Buscando a Nemo’, en Pasapalabra

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

Publicidad