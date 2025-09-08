Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

Mar Flores ha visitado El Hormiguero para presentar ‘Mar en calma’, su autobiografía. La modelo, actriz y presentadora ha concedido a Pablo Motos su primera entrevista en televisión para contar todos los detalles sobre su libro. No se ha dejado ni un episodio en el tintero: ha recordado el episodio de malos tratos de Carlos Costanzia y cómo "sustrajo" a su hijo, y también cómo le recuperó "gracias a Fernando Fernández Tapias y Alessando Lecquio".

En un momento de la entrevista, y con permiso de la invitada, Pablo ha leído todo lo que llegaron a decir de ella periodistas muy conocidos en los medios de comunicación. Han sido casi tres minutos intensos que la propia Mar se ha terminado tomando con una sonora risa. "Es como un revival", ha reconocido.

Se trata de la época en la ocupaba más minutos en la televisión y más portadas en las revistas, una etapa de presión máxima en la que acabó en el hospital. "¿Tuviste la tentación de quitarte la vida?", le ha preguntado Pablo. Mar ha respondido con sinceridad: "Yo quería dormirme". Ha contado que tuvo una conversación "muy fea" con su manager y terminó superada.

"Me sentía mala, me creía todo eso que decían, que era una arpía, una buscona... y me sentí mala madre, mala hija, mala hermana, mala profesional, me sentí la peor y yo no podía con todo eso", ha confesado. Por eso, ha reconocido que quería dormir hasta que todo eso pasara: "Me debí pasar con las pastillas que me tomé".