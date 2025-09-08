Una residencia dejó a una anciana congelada hasta morir en una tormenta al dejar una ventana abierta

Los responsables de una residencia de ancianos en Austin, Texas,Estados Unidos, han sido acusados de negligencia criminal tras la muerte de Cynthia 'Cindy' Pierce, una mujer de 73 años que falleció a causa de hipotermia en febrero del año 2021 durante la tormenta invernal Uri. Más de cuatro años después de la tragedia, un gran jurado del condado de Travis ha imputado a dos altos cargos de la residencia y también a Harvest Renaissance, Austin LLC, quien dirigía el centro, debido a "lesiones a una persona mayor". Tanto el director ejecutivo, Mendi Ramsay, como la directora de bienestar, Rochelle Alvarado están acusados, según ha podido recoger el medio de comunicación 'Metro'.

Según la acusación, el personal "no movió y transportó rápidamente" a la mujer a un área más cálida del centro, pese a que estaba "fácilmente disponible", y en su lugar la dejaron en una habitación sin calefacción y con las ventanas abiertas. La fiscalía ha considerado que se trata de una "negligencia criminal por omisión", que se tradujo en lesiones graves a la víctima, ya que no se notificó a las autoridades competentes del corte de energía y tampoco se tomaron las medidas de emergencia, ha detallado el citado medio.

Cynthia fue trasladada al hospital con una temperatura corporal de 34,5 grados, pero falleció poco después. Su hija, Holly Ferguson, afirmó que estaba agradecida con que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Travis se encontrara buscando justicia y ha celebrado que el caso por fin llegue a los tribunales: "Mi madre se quedó sola y se congeló, y no debería haber sucedido. Esperamos que este caso penal obligue a Harvest a asumir la responsabilidad de sus fracasos y hacer cambios permanentes para que algo como esto nunca vuelva a suceder".

Por su parte, el fiscal del condado de Travis, José Garza, quiso subrayar la gravedad del caso: "Nuestros corazones continúan rompiéndose por la familia de Cynthia Pierce. Todas las familias deben saber que cuando sus seres queridos residan en un centro de vida asistida, estarán a salvo. Cuando los empleadores y sus empleados se involucren en conductas delictivas y expongan a personas vulnerables a condiciones de vida peligrosas, esta oficina los hará responsables".

La familia de la víctima ha denunciado que nunca fue informada de que la residencia no contaba con generadores de respaldo y que, de haberlo sabido habrían trasladado ellos mismo a su madre.

