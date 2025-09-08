atresplayer y Disney+ anuncian un acuerdo histórico de contenido en el mercado español

ATRESMEDIA y Disney+ han alcanzado un acuerdo histórico en el mercado español al sellar la primera gran alianza del sector entre el grupo líder de televisión en España y una de las principales plataformas de streaming a nivel global. Un acuerdo inédito que permite a ATRESMEDIA, a su plataforma atresplayer, y a Disney+ ampliar públicos y catálogo y que refuerza la ya larga historia de colaboración entre ambas compañías

A partir de septiembre, los clientes de Disney + tendrán acceso a una colección especialmente seleccionada de títulos de ATRESMEDIA a través del sello atresplayer. Esto incluye más de 300 horas anuales del contenido producido en España que se irá renovando de forma regular, en un espacio dedicado a atresplayer dentro de Disney+.

Este importante acuerdo de integración permitirá que atresplayer tenga su propio espacio diferenciado en Disney+ con una selección de más de 300 horas anuales de su contenido producido en España, que se irá renovando de forma regular.

Karl Holmes, director general de Disney+ para EMEA, ha dicho: "ATRESMEDIA ofrece contenido local de calidad, y añadir cientos de horas de este contenido para ver en streaming en Disney+ es una excelente noticia para nuestros clientes en España. Este acuerdo refleja nuestro compromiso de apoyar a las televisiones locales en toda Europa, incluyendo nuestro reciente acuerdo en el Reino Unido con ITVX. Esta alianza responde a nuestro objetivo de ofrecer una gran variedad de historias de calidad y relevancia cultural a nuestros clientes, complementando nuestro propio catálogo que sigue sumando series originales de Disney+ producidas en España como el reciente éxito Ladrones: la tiara de santa Agueda o la próxima La suerte: una serie de casualidades, que se estrenará en el próximo Festival Internacional de San Sebastián, además de películas y series mundialmente reconocidas como Lilo y Stitch y The Bear de FX".

"Este acuerdo pionero e histórico con Disney+, una de las mayores plataformas internacionales de streaming, consolida el liderazgo de ATRESMEDIA y atresplayer, reafirmando el éxito de su estrategia innovadora de explotación de contenido. Permite ampliar el alcance de nuestras producciones, promoviendo el talento y la cultura española" ha afirmado Javier Bardají, CEO de ATRESMEDIA.

Bardají ha explicado: "Esta apuesta forma parte de nuestro modelo y filosofía desde hace décadas y nos ha permitido alcanzar éxitos internacionales como Gran Hotel, La Casa de Papel, Velvet, El Tiempo entre Costuras, Vis a Vis, Veneno, Alba o Entre Tierras que han marcado y han abierto camino al resto del sector. Por eso, esta alianza refuerza también a ATRESMEDIA como motor y referente de nuestra industria y confirma a atresplayer como plataforma española líder y héroe local en nuestro país, con una trayectoria de crecimiento continuo".

El acuerdo otorga a Disney+ derechos co-exclusivos sobre una amplia gama de producciones de ATRESMEDIA, reforzando su compromiso con el contenido producido en España y ampliando su oferta de entretenimiento. Para ATRESMEDIA, representa otro hito en su exitosa estrategia de distribución global y resalta el atractivo internacional de sus producciones.

A partir de este mes de septiembre, Disney+ ofrecerá series originales de atresplayer como Mar afuera (estreno el 14 de septiembre); programas de entretenimiento de máxima audiencia como La Voz o Tu cara me suena. y series de Antena 3 como La Encrucijada o Sueños de libertad, así como una selección de series del catálogo de ATRESMEDIA, como Vis a Vis, Física o Química o Aquí no hay quien viva.

atresplayer, el líder local

atresplayer se ha convertido en la plataforma española líder, en el héroe local, por sus contenidos, auténtico diferencial. Miles de horas de contenido que reúnen algunas características fundamentales en el modelo de Atresmedia: calidad, innovación, variedad y diversidad. Tanto en su modalidad gratuita, como en el pago, atresplayer ofrece un catálogo único de contenidos con el mejor entretenimiento y el acceso a la información y actualidad líder.

Además de todas las producciones de los canales en abierto, atresplayer ha logrado con sus producciones originales convertirse en referente en el sector, siendo la plataforma que más ficción española ha estrenado en los últimos años.

Por un lado, producciones originales, que solo se pueden disfrutar en la modalidad de pago de atresplayer. Series como Veneno, FoQ: La nueva generación, Cardo, La Ruta, Las noches de Tefia, La novia gitana… o programas como Drag Race España. Un impresionante catálogo de originales que no para de crecer y que en este 2025 incorpora apuestas como, Mariliendre, El Gran Salto, (temporadas completas ya disponibles) o Mar afuera, que llegará el próximo 14 de septiembre a atresplayer.

Por otro lado, las producciones exclusivas como Perdiendo el juicio, A Muerte Cristo y Rey, Entre tierras u Honor, aquellas que los abonados a la modalidad de pago de atresplayer pueden disfrutar meses antes de su estreno en los canales en abierto de Atresmedia TV y que conforman la oferta líder de la televisión española. Además, atresplayer le concede la oportunidad al suscriptor de poder ver todo el contenido de Atresmedia cómo y cuándo quiere. Programas y series de éxito como La Voz, Mask Singer: adivina quién canta, Pesadilla en la cocina, Sueños de libertad, Tu cara me suena, El Hormiguero o Pasapalabra forman parte de un catálogo que se hace más grande cada día.

Sobre Disney+

