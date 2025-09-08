Antena 3 LogoAntena3
El episodio más doloroso de Mar Flores con Carlo Costanzia: "Mi hijo desapareció y yo tenía que ir a ponerme la minifalda"

La modelo, actriz y presentadora ha contado cómo, en la España de hace 30 años, no la tomaron en serio al denunciar en las comisarías: "Me sentí muy mal con 20 años".

Alberto Mendo
Publicado:

Mar Flores ha concedido a El Hormiguero su primera entrevista en televisión para contar todos los detalles que esconde ‘Mar en calma’, su autobiografía, que saldrá a la venta este 10 de septiembre. El programa, tras comenzar su vigésima temporada firmando su mejor arranque histórico, sigue así con visitas muy especiales.

La modelo, actriz y presentadora ha charlado con Pablo Motos sobre su libro. "Durante años he callado, ahora me siento fuerte", ha asegurado.

Entre los episodios, ha hablado de los malos tratos que sufrió de su primer marido, Carlo Costanzia. Ha explicado el contexto: la España de hace 30 años, que era conocida, que tenía que lucir minifalda en televisión y "los prejuicios de la época". "Me sentí muy mal con 20 años", ha recordado sobre el momento en el que fue a denunciar a la comisaría junto con su hermana.

Mar ha contado que los agentes, con sus comentarios, consiguieron hacerla sentir pequeña. "Empecé a llorar", ha afirmado. Fue con su hermana a la primera comisaría de mujeres, pero ha asegurado: "Nos sentimos maltratadas por las propias mujeres, que eran casi más machistas en esa época que los propios hombres".

La invitada también ha contado cómo vivió el día en el que Carlo "sustrajo" a su hijo del colegio y el niño desaparece. "Complicado", así ha definido aquella mala experiencia, cuando fue a buscar al niño a la guardería y no estaba porque se lo había llevado su padre. "Mi hijo desapareció muchas semanas y yo tenía que ir a ponerme la minifalda y a presentar como si nada pasase", ha recordado sobre "el personaje Mar Flores de la época". "Eso fue uno de los momentos más duros que he vivido en mi vida", ha resumido.

