Mejores momentos | 8 de septiembre
La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”
La concursante ha acertado la canción de Rosalía a la primera y, además, se ha atrevido a seguir el ritmo… ¡pero sin levantarse de la silla!
La prueba de La Pista en este programa… ¡echa chispas! Todo ha comenzado con la segunda parte de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García, que se ha decantado a favor del cómico al volver a ganar. Sin embargo, Roberto Leal se ha encargado de mantener la emoción para el tercer duelo con un “doble o nada”.
El presentador ha pedido a Manu y a Rosa que mantuvieran ese nivel con la canción del año 2022 que les ha tocado. ¡Y se ha repetido el pleno! El primer fragmento ha sido esta vez mucha pista y la coruñesa ha empezado a cantar ‘Despechá’, de Rosalía. Incluso ha aportado algunos movimientos de cabeza y hombro siguiendo el ritmo.
Ya con estos cinco segundos sumados a su marcador y la música sonando, la concursante ha hecho otro amago de baile que ha dejado sorprendido a Roberto. “Está la gente ahora bailando en TikTok como ella, porque eso ha sido un trending”, ha comentado el presentador, que ha apostillado: “Muy guay!”. ¡Dale al play!
