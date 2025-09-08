Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 8 de septiembre

La insólita versión de Rosa con el trending de 'Despechá' en TikTok: "Muy guay"

La concursante ha acertado la canción de Rosalía a la primera y, además, se ha atrevido a seguir el ritmo… ¡pero sin levantarse de la silla!

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

Alberto Mendo
Publicado:

La prueba de La Pista en este programa… ¡echa chispas! Todo ha comenzado con la segunda parte de la apuesta entre Eva Soriano y Nacho García, que se ha decantado a favor del cómico al volver a ganar. Sin embargo, Roberto Leal se ha encargado de mantener la emoción para el tercer duelo con un “doble o nada”.

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: “¿Qué tal un doble o nada?”

El presentador ha pedido a Manu y a Rosa que mantuvieran ese nivel con la canción del año 2022 que les ha tocado. ¡Y se ha repetido el pleno! El primer fragmento ha sido esta vez mucha pista y la coruñesa ha empezado a cantar ‘Despechá’, de Rosalía. Incluso ha aportado algunos movimientos de cabeza y hombro siguiendo el ritmo.

Ya con estos cinco segundos sumados a su marcador y la música sonando, la concursante ha hecho otro amago de baile que ha dejado sorprendido a Roberto. “Está la gente ahora bailando en TikTok como ella, porque eso ha sido un trending”, ha comentado el presentador, que ha apostillado: “Muy guay!”. ¡Dale al play!

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

La insólita versión de Rosa con el trending de ‘Despechá’ en TikTok: “Muy guay”

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: “¿Qué tal un doble o nada?”

La controvertida decisión de Roberto Leal para salvar a Eva Soriano: “¿Qué tal un doble o nada?”

