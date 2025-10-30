Nos lo cuenta
El secreto de Pepita para llegar a los 106 años: "Me muevo todos los días y me río de la vida"
Pepita tiene 106 años y disfruta de la vida como cuando era joven. Según nos cuenta, la clave está en no parar y sobre todo, tomarse la vida con humor.
Vivir más de 100 años es prácticamente un milagro en nuestros tiempos. Sin embargo, hay quien a esa edad disfruta de la vida como el primer día.
Pepita tiene 106 años y aún se siente joven y con ganas de vivir. Según nos cuenta, el secreto está en no parar, en no rendirse. "Hay que tener una actitud buena", asegura, "me muevo todos os días".
Lo que más le gusta es bailar, que le hace sentirse más libre que cualquier otra cosa. "El día que bailo no me duele nada", advierte Pepita.
Además, añade que la clave de la vida está en no dramatizar y tomársela con calma y humor: "Sobre todo, me río, hay que estar contento". ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba! ¡Dale al play!
