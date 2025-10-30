Fedez rompe su silencio sobre Chiara Ferragni: las revelaciones más duras de su libro

La historia que un día fue un cuento de hadas en redes sociales —la de Chiara Ferragni y Fedez— continúa desvelando sus sombras. Año y medio después de su separación, el rapero italiano ha decidido contarlo todo en sus memorias, Lacqua è più profonda di come sembra da sopra (El agua es más profunda de lo que parece desde arriba), donde repasa su matrimonio y los momentos más duros de su vida personal, como su batalla contra el cáncer.

Según los fragmentos adelantados por Vanity Fair Italia, lejos de suavizar su versión, Fedez se muestra directo, autocrítico y dispuesto a asumir su parte… pero también a señalar la de su exmujer.

El caso "Pandoro Gate" visto desde dentro

El capítulo más tenso llega cuando habla del llamado "Pandoro Gate", la polémica que salpicó a Chiara Ferragni por una campaña benéfica vinculada a un famoso dulce navideño italiano. Fedez recuerda el momento en que su ex descubrió la multa: lágrimas, incredulidad y cifras que, según relata, no coincidían con lo que él pensaba.

"A la mañana siguiente, me desperté con Chiara llorando a mi lado. Una multa de un millón de euros, me dice. ¿De qué demonios estás hablando? Solo recaudaste 300.000. No, fue un millón. ¡Madre mía, Chiara, ¿te das cuenta...? Me estabas hablando de trescientos, cuatrocientos... Y los demás con otra empresa... Lo entiendo, pero esa empresa sigue siendo tuya, ¡no es un detalle menor!"

En el libro, afirma que fue él quien rechazó que el dinero implicado entrara en su casa y confiesa haber reaccionado con dureza al descubrir el alcance de la sanción. "He tenido que soportar la gestión de un problema que también era mío", señala, aludiendo a la presión mediática y personal que vivieron tras la polémica.

Chiara Ferragni y Fedez | Cordon Press

La ruptura y sus hijos

Tras varias semanas de rumores, la separación definitiva de Chiara y Fedez llegó en marzo de 2024. En los pasajes avanzados por Vanity Fair Italia, el rapero describe un momento clave de su ruptura que hizo que las cosas se tornaran más crudas: "Una noche le dije: Los niños ya son mayores, lo entienden. No filtremos nada antes de hablar con ellos. No quiero que sus compañeros de colegio se enteren". Sin embargo, la noticia se filtró al día siguiente.

Ese episodio marcó un punto de no retorno y desencadenó una decisión radical: prohibir a Chiara publicar fotos de sus hijos al considerar que alguien de su entorno estaba dispuesto, según su versión, a sacrificar la privacidad familiar "solo para encontrar una estrategia de salida".

La polémica de Sanremo y sus problemas de salud mental

El rapero también recuerda el Festival de Sanremo 2023 como un punto de inflexión: una noche de caos emocional tras su famoso beso con Rosa Chemical —que desvela que fue pactado—-. El rapero describe el trato que recibió por parte de la influencer y su equipo: "En el camerino, me trataron como a un leproso".

Una sensación de aislamiento que, según cuenta en el libro, lo llevó a tocar fondo y a sufrir un episodio autodestructivo que requirió la intervención de su entorno más cercano: "Esa noche me dejaron dando vueltas sin rumbo. Eleonora, mi asistente, tuvo que dormir con todos los cuchillos porque dije que quería cortarme las venas. Estaba fuera de mí, y ahí fue cuando me quedé completamente agotado".

Política, cáncer y apoyos inesperados

Más allá del capítulo sentimental, Fedez sorprende citando apoyos inesperados que tuvo durante su lucha contra un cáncer de páncreas, como el del político Matteo Salvini, mientras critica la ausencia de figuras con las que —asegura— tenía mejor relación. Un ejemplo más del tono franco que recorre todo el libro que ya se puede conseguir en Amazon por 18,26 euros.

Las memorias de Fedez, tal y como avanza Vanity Fair Italia, no buscan limpiar su imagen ni señalar a otros sin asumir responsabilidad. El rapero reconoce errores, momentos oscuros y decisiones difíciles, y afirma que su intención es que quien las lea "se sienta menos solo" frente a la presión social y el juicio público.