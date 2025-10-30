La anécdota más surrealista de Dani Martín en una gira: "Mear en una furgoneta no es fácil"

Dani Martín ha regresado a El Hormiguero con su carisma y su habitual cercanía. El artista ha compartido anécdotas, reflexiones y momentos llenos de humor, conquistando de nuevo al público.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por sus peores experiencias de gira. El cantante no ha dudado y ha contado cómo fue el día que se vio obligado a orinar en una botella en la furgoneta... ¡y al llegar al hotel la directora la cogió!

"Se empeñaba en agarrar la botella de pis", ha contado Dani entre risas asegurando que gracias a su conductor consiguió deshacerse de ella sin que nadie sospechase nada raro. ¡Imperdible!