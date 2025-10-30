Avance exclusivo: el plató se revoluciona con la batalla más numerosa de La Voz... ¡y así reaccionan los asesores!

El escenario de La Voz se prepara para arder al ritmo de Lola Índigo. El equipo de Sebastián Yatra protagonizará una de las batallas más esperadas de la noche con una actuación que promete mucha energía, talento y una puesta en escena arrolladora.

Los talents se subirán al escenario para interpretar 'La reina', uno de los grandes éxitos de Lola Índigo, en una versión que no dejará indiferente a nadie. Coreografía, actitud y voces potentes se mezclarán en una de las actuaciones más vibrantes de la noche.

El trío Al liquindoi, Julio Gómez, Andrés, Andrés y Borja, más conocido como El gato CHP, serán los integrantes de la que será la batalla más numerosa de la noche.

Ni los coaches ni los asesores podrán resistirse al ritmo de esta canción que pondrá en pie a todo el plató. Yatra, acompañado de su asesora María Becerra, vivirá este momento con orgullo y muchas emociones, en una de las batallas que promete hacer historia en el programa.

Así es La Gran Batalla

Mañana llega La Gran Batalla de La Voz a Antena 3. Una noche en la que los coaches tendrán que reducir su equipo a la mitad. De los 14 artistas con los que llegan solo 7 pasarán a los Asaltos.

Una gala en lo que los coaches llegan acompañados de sus asesores: María Becerra, Carla Morrison, Chiara Oliver y Joaquina ayudarán a nuestros coaches en las decisiones más difíciles.

Cada coach dividirá su equipo en tres batallas y podrán elegir a los talents que quieren que pasen de cada batalla. No hay reglas, por lo que pueden pasar a todos los de una batalla o a ninguno.

¡No te lo puedes perder!